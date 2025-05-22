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國軍是國家戰力根本　賴清德：用實力達到真和平

軍聞社／記者周昇煒臺北22日電

總統賴清德今（22）日下午再度登上華視莒光園地，在11分鐘的《總統端節勗勉》節目中，向官士兵戮力戰訓的付出表達肯定與感謝，並期勉全體官兵提升保防警覺，持續強化戰備，落實「用實力達到真和平」的目標。

賴總統日前前往高雄地區慰問南部駐軍之餘，特別在海軍反潛航空指揮部與官兵一起錄製端節勗勉節目。影片中，賴總統與官兵一起在直升機棚場內輕鬆話家常，表達國軍弟兄姐妹是國家整體戰力的根本，他身為三軍統帥，照顧國軍責無旁貸，政府會持續改善國軍的訓練環境與福利制度，讓官士兵都能在安全、尊嚴、有價值的環境中安心服役。

賴總統表示，面對中共對臺灣的長期文攻武嚇，政府區分為「五大國安及統戰威脅」，他也特別提出「十七項因應策略」。尤其， 中共對臺澎金馬的野心是一貫的，近期更透過混合手段的灰色地帶侵擾，意圖影響每位國人的日常生活、主權地位，他以及全體國人必須正視現實，積極因應，提出對策，這才是負責任的做法。

賴總統指出，國軍弟兄姐妹們是守護國人珍視日常的第一線人員，是可以大聲、驕傲地說出「我的工作是捍衛國家的重要支柱」，也因為官兵們都在重要的崗位上，更會成為敵人想積極滲透、接觸的對象，他要提醒大家，軍旅生活中的許多日常，可能都是中共間諜想要探聽吸收的情資，千萬要謹慎，並特別重視保防、保密的重要性。

▼解放軍圍台軍演。（圖／翻攝自東部戰區）

▲▼解放軍新影片暗示「圍台」，強調部隊「隨時能戰」。（圖／翻攝東部戰區）

賴總統並表示，他日前出席了臺灣首次紀念歐戰的活動，這提醒著我們自由民主的可貴，需要靠實力、時時刻刻的警覺，才能牢牢守護。今天，他也要勉勵國軍全體官士兵，大家都是國家最堅強的靠山，所肩負的不僅是軍職的責任，更代表全體人民對自由的信仰。

賴總統強調，自由民主不是天上掉下來的恩賜，而是靠一代又一代勇敢的人堅守與犧牲換來的成果，全體官士兵所做的每一次訓練、每一次操演、每一滴汗水，都是守護和平最堅定的力量，唯有把戰訓本務做好，才能落實「用實力達到真和平」的目標。

賴總統並指出，看到官兵們的付出和對國家的認同，他很放心。他也期勉全體官兵，未來的挑戰仍然很多，他相信有國軍在，國家就有力量，全體國人守住的不只是領土，更是民主、自由與尊嚴，讓大家一起努力。

▼澎防部執行鎮疆操演。（圖／軍聞社提供）

▲▼澎防部執行鎮疆操演 ，磨練官兵實戰能力與堅強意志。（圖／軍聞社提供）

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