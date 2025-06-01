國道擋救護車被吊銷駕照！他辯「年紀大開車保守」　法官打臉

▲高雄翁姓老翁在國道擋救護車，被罰鍰3600元、吊銷駕駛執照。（示意圖，資料照／記者吳世龍攝）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名高姓老翁去年上國道3號，遇救護車鳴笛卻不讓道，擋了救護車1分鐘，遭檢舉後，被依違反道路交通管理處罰條例，罰鍰3600元，並吊銷駕駛執照。高姓老翁不服，提告要求撤銷原處分，辯稱他當時高速行駛，沒聽到後方救護車的鳴笛聲，且因他年紀大，所以開車保守，不敢貿然切車道讓路。不過法官不採信，駁回他的訴訟。可上訴。

判決指出，高男於2024年5月14日11時55分許，駕駛小客車行經國道3號北向350.5公里處，因「聞救護車之警號，不立即避讓」，遭到民眾檢舉，被依違反道路交通管理處罰條例，罰鍰3600元，並吊銷駕駛執照，且1年內不得考領駕駛執照。高男不服，提出行政訴訟，希望撤銷原處分。

高男主張，他因高速行駛，較不易聽到後方車輛的聲音，他聽到救護車聲音時，救護車已緊跟在車後，當時因旁邊有卡車，為了不想擋到救護車，故加速前進，超過卡車後又發現中間車道有幾台車，就一起超車後再切換到中間車道，已努力讓救護車快速通過。

高男強調，當下他在高速公路車速比較快，變換車道需要比較小心，從後視鏡有看到救護車逼近，所以他加速前進，而因為速度快，要變換車道的空間時機就稍縱即逝，一直等到確定可以變換車道後，他才切車道，「我年紀大，所以開車比較保守」。

台南市政府交通局則拿出錄影畫面為證，當時救護車行駛於內側車道沿路放大音量鳴笛，而高男擋在前方1分鐘之久，期間超越中線的多台車輛，有多次變換車道的機會，高男仍不讓路，明顯違規。

高雄高等行政法院審理，法官檢視相關證據，判定高男違規屬實，原處分裁罰無違誤，駁回高男之訴。可上訴。