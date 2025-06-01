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酒後7拳奪命！基隆車站街友遭打死　他判無期再延押2月

▲▼基隆火車站驚傳鬥毆事件，謝姓街友慘被打死 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆車站酒後7拳殺街友，蔡男判無期徒刑延押2月。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名蔡姓男子2024年7月間在火車站與謝姓街友因口角發生衝突，竟酒後出手狠毆對方頭部7拳，導致謝男重傷不治。基隆地方法院依殺人罪判處蔡男無期徒刑，褫奪公權終身。由於蔡男被判重刑且居無定所，法院認為有逃亡之虞，裁定自6月4日起延長羈押2個月。

36歲蔡姓男子於2024年7月6日凌晨3時許，酒後在基隆火車站南站2樓廣場電梯口旁，與60歲謝姓街友發生口角糾紛，隨即爆發肢體衝突。蔡男情緒失控，朝謝男頭部猛擊，導致其顱骨骨折、顱內出血，最終傷重不治。檢方調查後，依涉犯殺人罪將蔡男起訴。

因蔡男涉嫌故意殺人致人於死，依法適用《國民法官法》審理，由6名國民法官與審判長劉桂金、陪席法官李岳及受命法官陸怡璇組成合議庭進行審判。

合議庭認為，蔡男酒後施以重拳，連續朝謝男頭部要害擊打7拳，手段殘忍；且犯後無悔意，亦無任何和解或賠償意願。審酌其另有酒駕等前科紀錄，對社會具高度危險性，經徵詢謝男家屬意見後，認為應處以無期徒刑並褫奪公權終身。法院於上月2日依殺人罪判決蔡男無期徒刑，褫奪公權終身。

基隆地方法院並指出，蔡男遭判重刑且居無定所，恐有逃亡之虞。原羈押期限將於6月4日屆滿，為防其逃逸，裁定自6月4日起延長羈押2個月。

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