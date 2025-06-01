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中國稀土磁鐵短缺　美車廠恐在數周內被迫關閉

▲稀土 。（圖／路透社）

▲稀土。（圖／路透社）

文／香港01

儘管中美貿易戰暫時「休戰」，但有評論認為對稀土的出口管制已成為中國與美國博弈的「反制王牌」。路透社5月31日報導，有美國汽車行業組織警告，由於來自中國的稀土磁鐵即將出現短缺，車廠可能會在數周內被迫關閉。

報導指，美國汽車創新聯盟（Alliance for Automotive Innovation）在一封寫於5月9日，但此前未公開的信中告訴特朗普政府官員：「如果無法可靠地獲得這些稀土元素和磁鐵，汽車供應商將無法製造關鍵的汽車零件，包括自動變速箱、節氣門體、交流發電機、各種電機、傳感器、安全帶、揚聲器、車燈、電機、動力轉向器和攝像頭。」

該信件指出，如果沒有這些必要的零件，美國車廠的正常運作將受到影響，「在嚴重的情況下，可能必須減少產量，甚至關閉汽車裝配線」。

▲稀土 。（圖／路透社）

汽車創新聯盟代表通用汽車、豐田、大眾、現代和其他主要汽車製造商。美國汽車與設備製造商協會（MEMA）也簽署了這份信件。

中國的稀土磁鐵加工產能佔全球的90%以上。今年4月，中國宣布對七類稀土實施出口管制，當月中國稀土磁鐵出口量即銳減一半。

汽車創新聯盟行政總裁博澤拉（John Bozzella）稱，汽車課題是美國在日內瓦與中國代表會談時討論的議題，但目前問題尚未得到解決。

美國貿易代表格里爾上周五則向美媒表示，中國雖同意解除向美國企業出口稀土磁鐵的限制，但在兌現這一承諾方面行動緩慢。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

▲福特,Ford。（圖／路透）

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