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大陸 大陸焦點 特派現場

陸嚴打戰略礦產走私出口　業界：關稅戰後查貨率增

▲▼上海洋山深水港,貨櫃,貨運,海運,集裝箱。（圖／路透社）

▲上海洋山深水港。（圖／路透社）

文／中央社

為反制美國，中國對稀土等戰略礦產實施出口管制。跨國物流業人士透露，與關稅戰前相比，當前中國口岸都非常緊張，海關查貨率非常高。

香港明報今天報導，中國國家出口管制工作協調機制辦公室昨天會同商務部、公安部、國安部、海關總署、最高法院、最高檢察院及國家郵政局等部門在深圳召開打擊戰略礦產走私出口專項行動現場會，部署打擊戰略礦產走私出口專項行動。

會議提到，中國對鎵、鍺、銻、鎢、中重稀土等戰略礦產實施出口管制以來，「部分境外實體與境內不法人員相互勾結，不斷翻新走私出口手法」。為避免戰略礦產非法外流，同時保障產供鏈穩定，打擊戰略礦產走私出口成為當前迫切且重要的工作任務。

▼稀土 。（圖／路透社）

▲稀土 。（圖／路透社）

會議表示，各部門要針對偽報瞞報、夾藏走私、「第三國」轉口等典型規避手法展開重點打擊；要加快辦理並公布違法出口案件，深挖幕後非法實體和走私網絡。

為反制美國加徵「對等關稅」，中國上月宣布對部分中重稀土相關物項實施出口管制。措施實施後，以歐洲為代表的海外稀土價格大幅上漲。

不過，分析人士指出，這是由於中國實施管制後海外買家無法買到稀土產品，庫存見底下出現恐慌性報價，但真正成交的並不多。

報導並引述跨國物流業人士報導，與關稅戰前相比，當前中國各口岸都非常緊張，海關查貨率非常高。

▲稀土 。（圖／路透社）

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