挨轟揭露隱私　李怡貞怒「正宮說我講不夠多」！小三曬內褲畫面曝

▲網友瘋猜小三身分。（圖／翻攝自YouTube、示意圖）



記者施怡妏／綜合報導

知名律師李怡貞近日在節目上爆料，某名樂天啦啦隊女孩介入富商婚姻，給出了諸多線索，引發網友瘋猜當事人身分，卻也有部分人指責她傷害正宮、洩露當事人資訊，對此，李怡貞表示，「這跟揭露對造隱私一點都無關」，正宮甚至覺得她講得不夠多，李怡貞也分享小三在客廳曬內褲的款式，笑翻網友。

李怡貞在臉書發文，啦啦隊小三是公眾人物，且有知名度，「堂而皇之的破壞人家家庭，去人家家裡客廳曬內褲，完完全全是可受公評之事，跟火山孝子們有關，跟公共利益有關，這跟揭露對造隱私一點都無關，不要再次藉由評論律師執業倫理秀下限，秀出各種無知與薄弱論述。」

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「你要論道德，也好歹先論啦啦隊小三」，整起事件，她已經透露許多線索，「界線我守得比你想像中緊」，正宮都覺得她講得不夠多，故事沒有立體度，而且她從頭到尾都沒有認證回應網友的猜測，「從一開始到最後，被網友影射的任何一位，我都沒有回應，在節目中我也沒有要求去猜測，或是影射任何人。」

李怡貞表示，對於自己紅不紅根本不在意，「我只在意我所有當事人的權益，被合法正當的方式保護，怨氣可以在適當的時間點被吐出。」

貼文中，她也附上小三曬內褲的示意圖，「我請AI生成一個盡量類似的」。有網友好奇「看起來很像男用內褲」。李怡貞回應，「真的就是大概長這樣啦，我下了很多次指令，就是一直給我出現這種的，我有什麼辦法，AI無法那麼精準」。