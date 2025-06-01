爆啦啦隊女孩當小三！李怡貞律師事務所「被永久歇業」：誰弄的呢

▲事務所顯示「永久歇業」。（圖／翻攝自Google）

記者曾筠淇／綜合報導

律師李怡貞先前在節目中爆料，某啦啦隊女孩介入他人婚姻，之後又在臉書上整理出相關線索。稍早她就在臉書上發文表示，繼「黃子佼一樓一鳳」之後，現在律師事務所在Google上顯示「永久歇業」，但「老娘仍在營業，會營業到你哭爸叫媽」。

本站先前曾報導「疑罵黃子佼惹禍！李怡貞律師事務所被刷負評『惡意改名』：代表他有多噁心」，李怡貞去年曾PO出Google搜尋頁面節圖，事務所原名「大成台灣律師事務所」，卻被人莫名改為「一樓一鳳事務所」，疑似是因批評黃子佼，而被攻擊。因此她便忍不住直呼，「一樓一鳳咧，你們現在做的事情都可以代表黃子佼有多噁心，繼續啊，繼續秀下限」。

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近日李怡貞在《11點熱吵店》上爆料，有個啦啦隊女孩與「富可敵國」的富商發展不正當關係，正宮授權她將此事公開，所以她也整理出關於女孩的線索。

如今，事務所雖未被改名，但卻顯示「永久歇業」，因此李怡貞便發文直呼，「你們覺得會是誰弄的呢？誰巴不得我不當律師呢？」繼「黃子佼一樓一鳳」之後，現在「這個啦啦隊免洗褲」又巴上什麼富商了嗎？買網軍在玩耶！

李怡貞也說，她不當律師的話更好，沒有律師倫理的規範，可以每天上通告，把每個案件的細節都講出來，她一個案件講一年也講不完，「阿捏好不好咧？」她也請大家幫忙回饋一下意見，「老娘仍在營業，會營業到你哭爸叫，這個社會好黑暗，我好害怕」。