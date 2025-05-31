　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陳奕迅粉絲遇變態！問路卻掏鳥套弄　她嗆「當我塑膠」報警逮人

記者吳世龍／高雄報導

一名女子南下高雄聽陳奕迅演唱會，入住前鎮區某飯店後，今天（31日）凌晨下樓時，竟遭遇一名機車男騎士假借問路，卻當街裸露下體並做出猥褻動作。女子憤而將事發畫面PO上社群軟體，並怒斥對方「當我塑膠」高雄警方獲報後迅速展開調查，並於今日上午逮捕涉案的29歲趙姓男子。

▲▼男子做出猥褻動作被發現後，立刻催油門逃離。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲男子做出猥褻動作被發現後，立刻催油門逃離。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起事件發生在今天凌晨3點左右。受害女網友發文指出，當時一名機車騎士靠近她，詢問港墘路怎麼走。儘管她告知對方自己不是高雄人，騎士卻再次詢問，隨後竟當場裸露生殖器並做出猥褻動作，被發現後，騎士這才催油門逃離。女網友將拍下的畫面上傳網路，呼籲高雄民眾廣為轉發，期盼避免其他女性受害，並怒批嫌犯行徑惡劣。

前鎮分局於今天凌晨4點多接獲報案後，立即成立專案小組，擴大調閱案發現場周邊監視器。警方鎖定29歲趙姓男子涉有重嫌，並於今日上午11點左右將其查緝到案。初步偵訊時，趙男供稱自己是一時臨時起意才犯下此案。

警方強調，依據《刑法》第234條「公然猥褻罪」規定，意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，可處一年以下有期徒刑、拘役或新臺幣9千元以下罰金。全案訊後已依該法條移請高雄地方檢察署偵辦。警方呼籲民眾切勿在公共場所做出違反善良風俗的行為，以免觸法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
429 2 8758 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
個資恐被盜光！駭客入侵iPhone　蘋果緊急喊話
快訊／新北大樓起火！女送醫搶救
快訊／國民黨以罷制罷再受挫　罷免伍麗華、陳瑩「未送件」告吹
快訊／苗栗24歲男跌進預拌槽...活埋慘死
快訊／三峽肇事78歲老翁死亡　妻兒哀傷現身認屍
MIT畢典爆衝突！學生代表轟校方挺以「種族滅絕」　猶太學生怒
快訊／日月潭溺水意外　工人死亡
擊落首架烏克蘭F-16！俄企業發錢了　重賞12士兵570萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／板橋大樓客廳雜物堆起火　50歲女受困...意識模糊送醫

快訊／苗栗混凝土廠重大意外　24歲工人跌進預拌槽...活埋慘死

快訊／三峽車禍78歲肇事男傷重不治　妻兒哀傷現身認屍

工人除草跌進日月潭頭社水庫　警消搜尋50分鐘...救起已死亡

陳奕迅粉絲遇變態！問路卻掏鳥套弄　她嗆「當我塑膠」報警逮人

批幫BMI19女縮胃「毀人一生」挨告勝訴！美女醫：手術都有副作用

桃園抓飆仔！女警移置違規機車　白目猴竟喊：可以坐妳後座嗎

拉K沒擦乾淨！天兵毒蟲開賓士撞保時捷還報警　鼻沾白粉露餡

三峽78歲翁不治！犯保協會完成假扣押　不受肇事者死亡影響權益

男半夜拿水果刀走進台中府會園區　「去找吵醒我的人」路人嚇壞

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

陳奕求婚成功❤❤❤

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

【紋身的真正用意】妻幫抓癢「佛頭下巴」　位子抓超精準XD

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【怒摔安全帽】剛牽新機車慘被撞倒！男騎士爆炸飆罵女騎士

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【10秒驚魂】短裙妹搭電梯被尾隨！嚇壞急按開門鍵逃出

快訊／板橋大樓客廳雜物堆起火　50歲女受困...意識模糊送醫

快訊／苗栗混凝土廠重大意外　24歲工人跌進預拌槽...活埋慘死

快訊／三峽車禍78歲肇事男傷重不治　妻兒哀傷現身認屍

工人除草跌進日月潭頭社水庫　警消搜尋50分鐘...救起已死亡

陳奕迅粉絲遇變態！問路卻掏鳥套弄　她嗆「當我塑膠」報警逮人

批幫BMI19女縮胃「毀人一生」挨告勝訴！美女醫：手術都有副作用

桃園抓飆仔！女警移置違規機車　白目猴竟喊：可以坐妳後座嗎

拉K沒擦乾淨！天兵毒蟲開賓士撞保時捷還報警　鼻沾白粉露餡

三峽78歲翁不治！犯保協會完成假扣押　不受肇事者死亡影響權益

男半夜拿水果刀走進台中府會園區　「去找吵醒我的人」路人嚇壞

桃猿終於踢館台南！魔神樂7局無失分、李勛傑雙長打剋獅

男友不屑剖腹產「太輕鬆不算生孩子」　25歲新手媽心寒：很受傷

連假放4天才回家「冷氣沒關怎麼辦」　她崩潰！一票人給答案

在家煮飯「遭鱷魚拖走」　懷胎8月孕婦淹死！家人目睹崩潰

不只要吃香蕉！營養師教你「預防抽筋」要補充4大電解質

快訊／板橋大樓客廳雜物堆起火　50歲女受困...意識模糊送醫

個資恐被盜光！駭客入侵iPhone　蘋果籲用戶：快更新iOS 18.5

啦啦隊女神「留言又刪」遭疑話中有話回應了！　揭真實心聲：好無奈

快訊／苗栗混凝土廠重大意外　24歲工人跌進預拌槽...活埋慘死

快訊／國民黨以罷制罷再受挫　罷免伍麗華、陳瑩「未送件」告吹

【紋身的真正用意】妻幫抓癢「佛頭下巴」　位子抓超精準XD

社會熱門新聞

快訊／三峽車禍奪3命！　78歲肇事翁今不治

舅舅深情照顧外甥長大！法官動容裁准收養

即／23歲海軍少尉失聯4天！找到人了

三峽肇事歲翁不治可轉向遺族求償？律師給答案

不爽愛女交男友　台灣鬼父性侵女兒報復

三峽78歲翁不治！　新北檢將予不起訴

29年輕泰妹當傳播妹　低胸短裙攬客畫面曝

一天開單300張！科技執法新熱點引民怨

監獄男吃安眠藥昏睡　手槍被室友偷打

天道盟砸7000萬插旗「幣想科技」　竹聯、四海搶進

撕褲襪+銬床上　人妻偷吃嬌喊濕背秀服務

父逼女兒打手槍遭判刑　二審女兒心軟改判

Uber撞13車現場曝！駕駛癱軟被拖到路邊

即／麻吉同遊澎湖酒後開打　27歲男重傷不治

更多熱門

相關新聞

天兵毒蟲撞保時捷報警　鼻沾白粉露餡

天兵毒蟲撞保時捷報警　鼻沾白粉露餡

新北三重區福德北路今年5月21日發生車禍事故，33歲林姓男子於21時43分左右，駕駛賓士車由福德北路往台北橋方向行駛時，因不明原因撞上39歲陳男停在路邊的保時捷。而林男於撞擊後，向前行駛至前方路邊停靠，並撥打110報警處理，不過警方到場後，竟發現林男鼻子上沾染愷他命，將他依違反毒品危害防制條例，移請新北地檢偵辦。詳細肇事原因仍待進一步釐清。

泰狼父賣兒童色情片！主角竟是11歲兒子

泰狼父賣兒童色情片！主角竟是11歲兒子

小貨車故障停路邊待修突竄火　燒掉雨棚

小貨車故障停路邊待修突竄火　燒掉雨棚

端午搶裝八仙山午時水　民眾清晨卡位

端午搶裝八仙山午時水　民眾清晨卡位

金門男臉書中招　假買家+假客服騙走他100萬

金門男臉書中招　假買家+假客服騙走他100萬

關鍵字：

高雄猥褻警方逮捕社群影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／三峽車禍奪3命！　78歲肇事翁今不治

舅舅深情照顧外甥長大！法官動容裁准收養

丫頭沖繩5天4夜踩雷！

即／23歲海軍少尉失聯4天！找到人了

男買法拍屋　3年後「天花板掉下3億」

三峽肇事歲翁不治可轉向遺族求償？律師給答案

今端午也是「五毒日」　專家提醒6大禁忌

男歌手驚爆偷吃人妻！

10億女星復合前夫「照三餐啪啪」　警衛看不下去

70年潤餅老店5人中毒就醫業者永久停業

8級強風來了　下波鋒面影響時間曝

端午節吃粽子　醫提醒：別配2種水果

不爽愛女交男友　台灣鬼父性侵女兒報復

三峽老翁亡！律師：家屬拋棄繼承就沒他們的事了

三峽肇事翁多重器官衰竭過世

更多

最夯影音

更多

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

陳奕求婚成功❤❤❤

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面