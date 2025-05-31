陳奕迅粉絲遇變態！問路卻掏鳥套弄　她嗆「當我塑膠」報警逮人

記者吳世龍／高雄報導

一名女子南下高雄聽陳奕迅演唱會，入住前鎮區某飯店後，今天（31日）凌晨下樓時，竟遭遇一名機車男騎士假借問路，卻當街裸露下體並做出猥褻動作。女子憤而將事發畫面PO上社群軟體，並怒斥對方「當我塑膠」高雄警方獲報後迅速展開調查，並於今日上午逮捕涉案的29歲趙姓男子。

▲男子做出猥褻動作被發現後，立刻催油門逃離。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起事件發生在今天凌晨3點左右。受害女網友發文指出，當時一名機車騎士靠近她，詢問港墘路怎麼走。儘管她告知對方自己不是高雄人，騎士卻再次詢問，隨後竟當場裸露生殖器並做出猥褻動作，被發現後，騎士這才催油門逃離。女網友將拍下的畫面上傳網路，呼籲高雄民眾廣為轉發，期盼避免其他女性受害，並怒批嫌犯行徑惡劣。

前鎮分局於今天凌晨4點多接獲報案後，立即成立專案小組，擴大調閱案發現場周邊監視器。警方鎖定29歲趙姓男子涉有重嫌，並於今日上午11點左右將其查緝到案。初步偵訊時，趙男供稱自己是一時臨時起意才犯下此案。

警方強調，依據《刑法》第234條「公然猥褻罪」規定，意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，可處一年以下有期徒刑、拘役或新臺幣9千元以下罰金。全案訊後已依該法條移請高雄地方檢察署偵辦。警方呼籲民眾切勿在公共場所做出違反善良風俗的行為，以免觸法。