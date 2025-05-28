陸「上億豪宅」被一夜推平　官方曝最初處置「沒收」但對方不配合

記者魏有德／綜合報導

號稱斥資上億元人民幣打造的汕頭「英之園」豪宅近日遭強制拆除。當地民眾透露，27日晚間已有數十台挖土機進入園區進場施工，整夜傳出巨大聲響，隔日再前往現場發現已經滿目瘡痍。據悉，地方政府曾考量其工藝與文化價值，原擬採「沒收充公」方式處理，但屋主不願配合，最終依法院判決強制拆除。

▲廣東汕頭違建豪宅「英之園」被一夜推平拆光。（圖／翻攝微博，下同）



《極目新聞》報導，英之園位於廣東汕頭市潮南區西臚鎮，佔地廣闊、建築氣派，長年因涉及違建爭議備受關注。28日清晨，有居民表示，前一晚施工噪音驚人，被突如其來的機具聲響吵醒，現場道路已封閉，難以得知園內具體狀況。另有村民指出，園區多棟建築已陸續遭拆。

透過當地民眾拍下的影片顯示，英之園內多台怪手正在同步作業，大片建築被夷為平地，現場一片凌亂。對此，當地主管機關西臚鎮政府及社區相關單位電話均無人接聽，無法證實是否公權力已經介入強拆此違建豪宅。

汕頭市自然資源局辦公室主任宋偉軍曾提到，當局原考慮「英之園」具有一定工藝與文化價值，初步決定依法沒收充公，交由村裡使用，「但當事人陳英彪拒不配合後，只能依法走訴訟途徑，最終法院裁定拆除該處建築。」