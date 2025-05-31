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批幫BMI19女縮胃「毀人一生」挨告勝訴！美女醫：手術都有副作用

▲▼ 。（圖／翻攝自王姿允FB）

▲ 家醫科醫師王姿允表示，沒有一種減重手術是「無副作用的」。（圖／翻攝自王姿允FB）

記者郭玗潔／新北報導

在社群媒體發達的年代，現代人容易有外貌焦慮。不少人雖擁有健康體態，但追求更纖瘦的身材，希望能藉由縮胃手術達到醫美的效果。高雄知名王姓減重醫師在臉書表示，他曾幫168cm/55公斤(BMI約19.49)的女友人2度做縮胃手術，遭家醫科醫師王姿允批評他「毀人一生還沾沾自喜」，王姓醫師得知後憤而將王姿允告上法院，求償80萬，日前法院判王姓醫師敗訴。對此，王姿允強調，沒有一種減重手術是「無副作用的」，手術後有些風險可能會跟著一輩子，民眾不可不慎。

全案緣起於王姓知名減重醫師在臉書發文，他認為減重手術可以用來做醫美，「而且我的手上有精準的手術版本和精準的期望值」，並舉自己曾為168cm/55公斤的女友人做縮胃手術為例，強調該女肌肉量沒問題，卻還是吃減肥藥才能達到目前的體重，因此免費替她進行迷你縮胃手術，減了3公斤，女友人半年後又復胖到58公斤，他再度為她進行標準縮胃手術，讓她目前體重維持在到49-52公斤。

王醫師也於全文結尾詢問粉絲，在沒有後遺症、沒有胃食道逆流的情況下，「如果給你選，你希望你的身體是…努力節食運動才能到50-52(公斤)」、「故意吃垃圾食物如奶昔冰淇淋才會胖到56-58(公斤)」，吸引不少粉絲詢問相關縮胃問題，但也引發爭議。

針對王姓醫師的文章，王姿允認為在宣揚縮胃減重上，他在全文和回覆有誇大和錯誤的部分，且該友人BMI僅約為19.49kg/㎡，接受手術後僅減重3公斤，王姓醫師卻用這個案例宣傳他的縮胃手術，已背離專業醫師對病患應以「健康」為第一優先考量的責任，痛批王姓醫師「毀人一生還沾沾自喜」，被王姓醫師告上法院求償80萬，不過日前法院認為此議題可受公評，王姿允僅表達主觀感受，判定王姓醫師敗訴。還可上訴。

而王姿允接受《ETtoday》採訪時強調，只要是手術就伴隨著可能的風險，沒有一種減重手術是「無副作用的」，所以在手術同意書上一定會寫上所有的手術可能風險，因為「手術後有些風險可能會跟著一輩子」，縮胃手術可能導致腸道併發症、胃食道逆流及癌前病變風、營養吸收障礙與腸道菌失衡，甚至在半年後出現飢餓感回歸與體重反彈。

王姿允指出，目前減重手術的健保適應症為BMI大於37.5kg/㎡或BMI大於32.5kg/㎡，合併有高危險併發症，且要有減重門診滿半年(或門診相關佐證滿半年)及經運動及飲食控制在半年以上仍無效時，才會考慮介入。

王姿允表示，在肥胖治療上，以醫療的「no harm」（不傷害）原則，當然應該以飲食運動等非侵入性的方式為優先考量，再來是藥物，最後才是「器官不可逆」的手術。「適應症」(藥物或治療手段在醫療上被批准使用的範圍)的
存在就是避免過度醫療而造成身體危害，確保醫療處置是在醫學實證下「利大於弊」的情況下，這也就是為何在BMI正常的人身上施行違反適應症的手術，常常有「弊大於利」的疑慮，不可不慎。

王姿允也引用另名減重醫師徐光漢所言，「沒有任何一種減重手術，是只有好處沒有壞處而且不用飲食控制，又可以客製化需求，如果有人這麼說，就是詐騙無誤」，認為肥胖治療的根本還是回歸長久的健康飲食習慣跟正確的生活型態，就像抽脂也不是減肥的手段，不能取代飲食控制，而只是單純局部雕塑，望民眾追求美的前提，還是要回歸最基本的健康。

▼王姓醫師的看法全文。（圖／翻攝自「大踐師-王銘嶼的實踐修鍊場」）

▲▼王姓醫師表示縮胃可做醫美。（圖／翻攝自「大踐師-王銘嶼的實踐修鍊場」）

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