飼主睡著！博美「高鐵車廂逛大街」車長逮補　網萌爆：罰嚕10下

記者劉維榛、李姿慧／綜合報導

史上最可愛越獄！有網友搭高鐵時，發現一隻白色博美獨自在走道上閒晃，頓時引起騷動，但不到1分鐘立即被車長逮捕，主人隨後也站起來抱回去，事後在網上解釋睡著了，狗狗自己拉開拉鍊跑出來所致。文章引發網友狂重播，「這要罰吧，罰牠過來給我嚕10下」、「被抓起來一臉呆萌，真的好可愛哦。

有兩位網友Threads上傳狗狗越獄的影片，可見一隻白色博美出現在走廊上，頓時引發旅客騷動拍照，還有人伸出手想與牠互動，隨後車長現身將毛孩抱起來，並來回走動詢問「是哪位旅客的寵物？」

隨後一名女乘客舉手，才趕緊把狗狗抱回去。而直擊的網友也直呼，「從包包逃獄的現行犯逃逸不到1分鐘被當場逮捕！」另一名網友則笑回，「高鐵人員工作內容之一：抓違規小狗狗，可愛繞場」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲超可愛博美被逮捕。（圖／skeven07提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



影片曝光後，不少網友都被融化了，「超可愛」、「這要罰吧，罰牠過來給我嚕10下」、「被抓起來一臉呆萌，真的好可愛哦」、「狗狗亂跑跟小孩亂跑，我比較喜歡這個」、「高鐵史上最可愛的乘客，也是最可愛的失物招領」；也有人善意提醒，「很可愛，但也很危險，希望之後可以規定一定要用外出籠耶」。

事後，飼主回應，因為當時在座位上睡著了，狗狗自己拉開拉鍊跑出去，對各位旅客感到抱歉。

對此，高鐵回應，有關旅客攜帶動物乘車，旅行開始後旅客應全程不得將動物(犬、貓、龜、兔、魚蝦類)放出容器外，動物之頭、尾及四肢均不得露出，裝有動物的容器不得放置於座椅、餐桌、座位上方行李架或車廂內行李置放區，並需置放於本身座位前方自行照料。

如遇旅客有不遵守相關規定的情形者，列車服務人員發現後，均會主動勸導旅客；旅客若發現有影響個人乘坐狀況，均可主動告知列車服務人員，以利即時協處。

最後，台灣高鐵公司呼籲旅客，攜帶寵物搭乘大眾運輸工具時，敬請遵守相關乘車規定。