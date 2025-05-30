第一視角畫面曝！男夜闖國道遭3車撞輾亡　駕駛驚恐急喊：是人嗎

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

國道1號北向212K、彰化員林段昨(29日)深夜10時許傳出一起嚴重車禍！59歲謝姓男子昨深夜10時許，因不明原因闖入國道，相繼遭3車撞輾身亡。第2輛車撞上謝男的行車紀錄器也曝光，畫面只見謝男遭內車道來車擦撞後，又被第2車道駕駛撞上，由於天色昏暗，駕駛根本不知道自己撞到什麼，驚恐和車內友人討論「是人嗎？」、「X你娘，為什麼會遇到這種怪事啦！」

▲59歲謝姓男子先遭內車道車輛撞上，又被第二車道駕駛撞上。（圖／翻攝自社會事新聞）

謝男在深夜10時許，身穿雨衣闖入國道，根據行車紀錄器畫面可見，謝男跨越南向3車道後，又橫越分隔道，走到北向內車道外側時，遭內車道來車擦撞，3秒後又被第2車道來車撞到。第2車道的駕駛只看到左側有白色人影，來不及閃避就撞上，接著一路驚喊「靠X啊！那誰啊」、「嚇到我」，並和車內友人討論「是人嗎？」、「我看是人餒」、「有迴到(擦撞到)」、「X你娘，沙小，我頭殼好麻喔」、「剛你在叫的時候，我就往那邊看，就想說奇怪怎麼好像人在跑」、「我剛看後照鏡他沿路一直跑到護欄那邊」、「太危險了吧！」、「X你娘，為什麼會遇到這種怪事啦！」一路怒譙三字經壓驚，非常驚恐。

警方初步調查，死者為59歲謝姓男子，昨深夜10時許不明原因闖入國道，疑似欲從北上車道路肩處闖越國道至南下車道處，途中於內側車道遭撞擊。謝男先遭內車道的林女(52歲)撞上倒地，又遭另一車輾過雙腳，後再遭另名林姓男子(45歲)撞上，當場倒臥在地、一動不動，警消到場後立即協助將謝男送往醫院搶救，仍因傷重宣告不治。詳細事故原因還有待進一步釐清。