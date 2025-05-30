罷綠恐全線崩盤　國民黨三階「轉攻為守」催危機感護藍委

▲眼看罷綠無望，國民黨三階全力防守有被罷免危機的藍委。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

目前已有31件藍委罷免案完成二階連署達標，各地選委會正在進行查對，至於罷免綠委則恐全軍覆沒，形成藍營空前危機。面對最終罷免投票壓力，國民黨主席朱立倫與藍委同框懇託選民投下不同意罷免票，催動「藍委被罷就會失去國會多數」的藍軍危機感，將罷免戰拉高至藍綠對決路線。然不少藍營議員雖收到黨中央下達的「協助藍委反罷」軍令，卻因為缺少具體績效KPI，多半處於觀望態度，等待黨中央三階投票前號召動員。

大罷免戰火猛烈，親綠民團緊咬藍委濫刪114年度總預算案，催動綠營支持者連署罷免，陸續送出31件國民黨立委罷免案，待中選會查對連署名冊後公布最終投票日。自今年2月起，國民黨中央針對反制大罷免擬定多個戰略，包含「以罷制罷」、「公投綁罷免」等，希望停下罷免戰火、催出藍軍投票表態率等，卻接連因戰略模糊不清和議題設定無法引起民眾共鳴而失敗收場，引起藍營基層不滿聲浪。

直到4月中旬，全台國民黨縣市黨部因「以罷制罷」行動捲入不實連署疑雲，黨務幹部和志工遭約談、羈押，朱立倫才抓準時機登高一呼，號召在野支持者齊上凱道，抗議民進黨用司法清算在野黨，盼拉攏民眾黨選民共同反制綠營「惡罷」。隨後，美國總統川普又拋出對台關稅政策，重創國內中小企業及股市，讓更多民眾對綠營心生不滿，民怨積累之下，讓藍營重現一絲反罷曙光。

然而，國民黨支持者好不容易吹起的反攻號角，卻再度因為國民黨青年軍主導的綠委吳思瑤罷免案領銜人「落跑」，讓藍軍的厭綠怒火無處宣洩；負責罷免綠委吳沛憶的「憶事吳成」行動，第二階段也僅收到約8000份連署書，導致整個「以罷制罷」計畫徹底崩盤。眼看罷綠委無望，朱立倫立刻拍板進行全台街頭宣講，走遍遇上罷免危機的藍委選區，定調罷免戰主軸就是「救藍委」，比照總統、縣市長大選模式打熱陸戰。

有藍委表示，儘管反對罷免的支持度高於支持罷免，但關鍵仍在於投票率還有上升空間，據藍營的內部民調顯示，反對罷免的藍營支持者中只有50%會出門投票，而支持罷免的綠營支持者則有高達80%願意投票，若稍有不慎，國會多數黨不是沒有被翻轉的可能。他表示，藍營選民最擔心的事情，就是國民黨失去國會多數席次，重回2020年在立法院處處被民進黨「壓著打」的窘境，因此黨中央近期不斷重述「反罷免藍委就是教訓民進黨」，確實有助於點燃藍營基層的反罷投票意願。

該人士強調，因為國會職權修法、《財劃法》、《憲訴法》、《選罷法》和總預算案內容繁瑣，國民黨支持者過去並不清楚藍委做了哪些事，才會在罷免戰剛開打時一頭霧水，「但現在藍軍知道，只要讓藍委繼續待在國會，才能有效制衡民進黨，就能給他們反罷的投票動力。」

除了催動基層藍軍的投票意願外，藍營地方議員的反罷「助攻」也同樣重要。朱立倫本月初祭出軍令，要求全台國民黨民代協助「反罷藍委」和「罷免綠委」，並將成績列入年度考績當中，然而，因為黨中央事前並未與地方溝通，也沒有列出KPI及獎懲機制，地方民代擔心貿然參與反罷行動會「引火上身」，多半抱持觀望態度等待黨中央下達明確指令，或等到三階罷免投票前夕再現身協助。

藍營地方人士分析，罷免戰進入三階投票之後，國民黨必然要營造政黨對決的局面，號召藍白支持者共同反對民進黨惡意罷免，其中最簡單也最有效的方式，就是不斷製造危機感。該人士指出，國民黨議員們無法對選民解釋太多關於立法院攻防的始末，選民也無意聽這些「英勇事蹟」，黨中央要盡快提供「反罷免、顧國會」說帖給地方組織，才能在短時間內催出藍軍投票率。

