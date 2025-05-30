快訊／23歲海軍少尉「逾假未歸」失聯4天　警凌晨嘉義找到人了

▲高雄23歲海軍「收假未歸」！失聯4天家人急報警。（圖／翻攝Threads ／_princess.shan_）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名梁姓海軍少尉驚傳失聯4天，原本26日休假結束應該要返回小港部隊，但他把手機、鑰匙、證件放家中外出後，跑到車行買了一輛腳踏車就此人間蒸發。家人擔心上網發文及報警尋人，警方今日凌晨在嘉義尋獲梁男，梁男妹妹也發文證實「哥哥已找到，目前平安，也希望大家不要揣測、渲染。」

▲梁姓海軍買了捷安特後，騎車離開失聯4天。（圖／翻攝Threads ／_princess.shan_）

梁姓少尉的妹妹在網路發出尋人啟事指出，哥哥於26日早上7點出門要回小港部隊，但卻在8點返家，還把手機、鑰匙、證件、提款卡都放在家中，然後中午12點左右，到左營捷安特買了一台腳踏車後騎車離開，最後身影被發現出現在高楠社區的城隍廟附近，從此人間蒸發。

▲▼家人發出尋人啟事，懇求大家幫忙留意。（圖／翻攝Threads ／_princess.shan_）

警方依規定受理報案後，積極調閱監視器並派員查訪協尋，今日0時許，鳳山分局接獲嘉義市政府警察局第一分局八掌派出所通報尋獲，第一時間家屬也到嘉義撤尋。

據悉，梁男家人是接到部隊通知，才知道梁男未返回營區並失蹤，透露疑似在軍中與同袍發生不愉快。梁男妹妹後續也在網路發文感謝網友、軍方、警方等協助，「哥哥已找到目前平安，希望大家不要揣測、渲染」，非常感謝大家的幫忙。