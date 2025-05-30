美上訴法院暫恢復全面關稅！川普：盼最高法院推翻「政治化」裁決

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國聯邦上訴法院裁定，暫緩執行國際貿易法院禁止川普政府關稅政策的裁決，讓先前以《國際緊急經濟權力法》為依據的加徵關稅措施得以繼續實施。美國總統川普隨後在社群平台Truth Social發文，猛烈抨擊國際貿易法院的原始裁決「極度錯誤且具政治動機」，並批評部分聯邦法官和司法推薦機構破壞國家利益。

川普稍早在貼文中，針對國際貿易法院最初3名法官的裁決表示強烈不滿，質疑其立場出於「痛恨川普」。他認為該裁決嚴重削弱總統的關稅權力，甚至可能顛覆整個美國總統職位的職責與權威。

川普表示，若未能迅速推翻此判決，將對美國主權構成前所未見的財政傷害，讓數兆美元的潛在收入流失。川普強調，是他推動的關稅政策，讓美國得以從不公平貿易中取得經濟回報，並讓數兆美元的資金開始從其他國家湧入美國，「沒有這些關稅，我們拿不到這些錢！」

針對部分聯邦司法系統的保守派推薦來源——聯邦主義協會（The Federalist Society），川普也罕見發難，「初入華府時聽從建議參考該協會的推薦名單進行法官任命，但事後認為該協會受到『可疑人物』里奧納德•里歐（Leonard Leo）控制」

川普批評里歐是「壞人」、「有自己野心」，並指控他誇口掌控法官甚至最高法院大法官。川普坦言，他對部分法官任命感到失望，並表示這些錯誤的建議「不能被遺忘」。

川普指控，若國際貿易法院的裁決成立，將意味美國總統未來必須仰賴國會數百名議員的協商才能制定關稅，造成行政效率低落。川普更警告，這項裁決正受到世界多國歡迎，唯獨對美國自身不利，呼籲最高法院儘速推翻該決定，保護美國經濟利益。

目前，聯邦上訴法院已下令在審理過程中暫緩國際貿易法院的裁決，後續結果備受各界關注。川普則堅稱總統必須有能力保護國家經濟不受外部侵害，並強調將持續為「讓美國再次偉大」而努力。

據悉，美國國際貿易法院於28日晚間裁定，川普無權動用《國際緊急經濟權力法》推動所謂的「解放日」關稅政策，3名法官一致認定該措施違反法律規定。對此，白宮表達強烈不滿，批評法院判決屬於「濫權」，試圖剝奪總統執行民意所賦予職責的正當權力。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，這起爭議最終應由聯邦最高法院裁決，以捍衛美國憲法和國家利益。另一方面，美國司法部已向聯邦巡迴上訴法院提出申請，要求暫緩執行該判決，強調國際貿易法院錯誤推翻了川普總統為削減美國貿易逆差、在平等原則下重塑全球經濟秩序所做的努力。