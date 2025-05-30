失智婦「想見兒子」騎數十公里迷路　協尋警得知真相眼眶泛紅

記者黃翊婷／綜合報導

彰化縣二林鎮一名八旬老婦因思念已經離世的兒子，日前獨自騎車外出卻迷路失聯，由於老婦疑似有失智症，家屬擔心發生危險，立刻報警協尋。二林分駐所副所長洪宗郎與同仁持續調閱監視器畫面追查，在眾人的努力之下總算尋獲老婦，幸好老人家的身體並無大礙，最終平安返家。

▲老婦在家屬的陪同下，前往二林分駐所撤尋。（圖／取自彰化縣芳苑警分局網站）

警方表示，該名老婦23日外出未歸，由於她近期曾說過非常想念過世的兒子，家屬推測她可能跑去數十公里外、位於社頭鄉的公墓（亡子安葬地點），但由於老婦疑似患有失智症，加上是獨自騎車出門，沒有攜帶手機，無法聯繫上人，家屬擔心發生危險，於是立刻報警協尋。

二林分駐所副所長洪宗郎獲報後，馬上請鄰近分局協尋，同時指揮同仁調閱監視器畫面以釐清老婦的可能去向。警方發現，老婦在23日下午5時許騎車出門，一路沿著斗苑路騎到原斗地區，進入埤頭鄉後繼續往東前進北斗鎮，研判目的地確實有可能就是社頭鄉，警方立即與家屬分工合作，一邊繼續調閱監視器畫面追查，一邊沿著老婦可能的行進路線找尋，最後總算在23日深夜11時許於田中鎮山腳路順利找到人，老人家的身體並無大礙。

原來，老婦的兒子早已離世，她因思念想去看看兒子，結果卻不小心迷路。看著老婦在家屬的陪同下前來分駐所辦理撤尋，洪宗郎忍不住眼眶泛紅，直說「平安就好，平安最重要」。

警方提醒，若親人有失智情況，家屬可以申請「愛心手鍊」或配戴可辨識身分的物品，預防憾事發生，警方也會持續秉持同理心與人本關懷精神，守護每一位迷途者回家的希望。