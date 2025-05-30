桃園新屋福興宮創廟150週年　跨縣舉辦祈安大遶境

▲新屋區福興宮座落於綠色走廊自行車道終點。（圖／擷取自福興宮臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

座落於桃園市新屋區綠色走廊自行車道終點的福興宮，是全台唯一供奉主神7位夫人和王爺的廟宇。福興宮慶祝創廟150週年，於6月1日舉辦祈安遶境大典。主委戴采汩表示，今年繞境主題「護佑安康，福來興旺」，因該宮緊鄰新竹縣，採以跨桃園市二區到新竹縣二鄉方式舉辦，歡迎民眾參與，體驗宗教文化之美。

▲新屋區福興宮跨市縣舉辦祈安大遶境。（圖／福興宮提供）

根據新屋福興宮廟宇沿革指出，泉州在瘟疫時有在海上放流王船的習俗。相傳1874年清末，新屋庄蚵殼港漁民許克明、許俊德兄弟在巡視石滬時，發現漂流一艘無人船，除供奉7位夫人和7位王爺神像外，內還有一羊、一狗，7頂紅眠床、7架梳妝台、寢具以及各式神器等一應俱全。

據指出，7位夫人姓氏是王、金、李、黃、薛、何、梁，隨從王爺則為蕭、蘇、邢、沈、羅、池、朱姓。戴采汩說，這14尊的神明來到蚵間之後，由許氏先人們，把他們請下船安頓，最後是用他們的船板搭建一個小廟，就是現今福興宮的前身。

新屋福興宮今年慶祝創廟150週年，於6月1日舉辦盛大的祈安遶境大典，遶境地區有桃園市新屋、楊梅二區和新竹縣的新豐、湖口兩鄉，全程逾50公里，場面盛大。