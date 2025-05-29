王令麟首度出席媒體人高峰會：黃仁勳說得對！大陸AI與美差距小

▲第六屆「兩岸媒體人峰會」在北京登場 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第六屆「兩岸媒體人峰會」今（29）日在北京舉行，東森集團總裁、東森新媒體ETtoday董事長王令麟首度受邀參加，王令麟表示，「華人之光」黃仁勳到大陸交流AI科技後說美中AI競賽非常接近，此行特地到大陸取經，不只大陸，放眼全球，舉凡先進的AI運用，都是我們取經的對象。

王令麟認為，台積電等在於硬體技術領先全球，但是AI科技應用，大陸反而技術超前，兩岸應該經常交流，尤其是媒體人更要善用AI科技。當問被及AI是否取代媒體？王令麟則堅定地說，「有了AI工具，相信媒體只會幸福，工作會更輕鬆！」

本屆「兩岸媒體人峰會」集結來自台海各界媒體人齊聚。全球AI新浪潮來襲，東森集團總裁、東森新媒體ETtoday董事長王令麟分享AI科技應用觀點，談及台灣媒體過去30多年來的階段性變化，東森集團始終走在新媒體前端，率先佈局AI科技應用，他建議台灣媒體要加緊腳步，懂得善用AI科技，提升自我。尤其面對大陸AI應用飛速進步，兩岸更應該攜手合作，創造新藍海。

王令麟受訪表示，黃仁勳是現在世界頂級的華人科技人物，曾經在台灣、北京以及拜訪美國白宮都提及，世界90%AI科技人才工程師都來自大陸。「華人之光」黃仁勳都去大陸交流AI科技，我們不能自我設限，舉凡大陸、全球先進的AI運用，都是我們取經的對象，所以這次也前往百度、新華等科技公司「取經」。

王令麟進一步指出，大陸的百度及新華科技在媒體AI軟體應用方面非常強， 未來希望與大陸方面有機會交流、參訪，不只大陸，全球先進的AI運用，都是我們學習、取經的對象。

王令麟也分享，2023年他曾參訪搭乘百度無人科技，讓人印象深刻，兩次參訪發現AI科技領域大陸媒體應用十分先進，「值得稱讚與學習」

▲大陸AI科技日新月異，王令麟也鼓勵媒體人，懂得善用可以讓工作「事半功倍」。（圖／記者任以芳攝）

另外，AI新浪潮之下，媒體人怕被淘汰？王令麟指出，媒體不會被AI取代，而是把質量更上一層樓。他舉例，現在有很多AI應用工具十分厲害，幫助媒體人「事半功倍」。

「譬如說過去剪一則短影片，三個人可能要花三天時間，現在一個人三分鐘就出來，大大減輕工作量。」王令麟說，「我認為有了AI工具，媒體會更幸福，工作會更輕鬆！我們應該積極去學習、駕馭它，而不是被AI利用。」

王令麟鼓勵媒體朋友們「一定要積極學習！」 AI己有許多很好用的工具，不論是媒體、企業都非常的適用，「可以大量減輕人員在工作上的壓力負擔，生活效率會更好，值得台灣媒體人學習應用，讓工作變得更有效率。

新媒體發展的時代紅利之下，兩岸的青年如何抓住時機合作？王令麟首先梳理台灣年輕人使用新媒體的變化，早期都是FB、YT、Google、亞馬遜，現在變成看IG、TikTok、抖音（陸版）、小紅書、拼多多等應用軟件。透過上述雲端軟件，會讓台灣的年輕人更加認識大陸AI新科技的運用。

王令麟強調，台灣優勢在於AI硬體的製造技術，像是台積電等企業非常優秀，不過人才方面還得陸續增加，建議台灣與大陸應該多交流學習，相信在AI科技發展上可以做出更好的貢獻。