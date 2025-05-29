　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

王令麟首度出席媒體人高峰會：黃仁勳說得對！大陸AI與美差距小

▲▼ 媒體人峰會 。（圖／記者任以芳攝）

▲第六屆「兩岸媒體人峰會」在北京登場 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第六屆「兩岸媒體人峰會」今（29）日在北京舉行，東森集團總裁、東森新媒體ETtoday董事長王令麟首度受邀參加，王令麟表示，「華人之光」黃仁勳到大陸交流AI科技後說美中AI競賽非常接近，此行特地到大陸取經，不只大陸，放眼全球，舉凡先進的AI運用，都是我們取經的對象。

王令麟認為，台積電等在於硬體技術領先全球，但是AI科技應用，大陸反而技術超前，兩岸應該經常交流，尤其是媒體人更要善用AI科技。當問被及AI是否取代媒體？王令麟則堅定地說，「有了AI工具，相信媒體只會幸福，工作會更輕鬆！」

本屆「兩岸媒體人峰會」集結來自台海各界媒體人齊聚。全球AI新浪潮來襲，東森集團總裁、東森新媒體ETtoday董事長王令麟分享AI科技應用觀點，談及台灣媒體過去30多年來的階段性變化，東森集團始終走在新媒體前端，率先佈局AI科技應用，他建議台灣媒體要加緊腳步，懂得善用AI科技，提升自我。尤其面對大陸AI應用飛速進步，兩岸更應該攜手合作，創造新藍海。

王令麟受訪表示，黃仁勳是現在世界頂級的華人科技人物，曾經在台灣、北京以及拜訪美國白宮都提及，世界90%AI科技人才工程師都來自大陸。「華人之光」黃仁勳都去大陸交流AI科技，我們不能自我設限，舉凡大陸、全球先進的AI運用，都是我們取經的對象，所以這次也前往百度、新華等科技公司「取經」。

王令麟進一步指出，大陸的百度及新華科技在媒體AI軟體應用方面非常強， 未來希望與大陸方面有機會交流、參訪，不只大陸，全球先進的AI運用，都是我們學習、取經的對象。

王令麟也分享，2023年他曾參訪搭乘百度無人科技，讓人印象深刻，兩次參訪發現AI科技領域大陸媒體應用十分先進，「值得稱讚與學習」

▲▼ 媒體人峰會 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸AI科技日新月異，王令麟也鼓勵媒體人，懂得善用可以讓工作「事半功倍」。（圖／記者任以芳攝）

另外，AI新浪潮之下，媒體人怕被淘汰？王令麟指出，媒體不會被AI取代，而是把質量更上一層樓。他舉例，現在有很多AI應用工具十分厲害，幫助媒體人「事半功倍」。

「譬如說過去剪一則短影片，三個人可能要花三天時間，現在一個人三分鐘就出來，大大減輕工作量。」王令麟說，「我認為有了AI工具，媒體會更幸福，工作會更輕鬆！我們應該積極去學習、駕馭它，而不是被AI利用。」

王令麟鼓勵媒體朋友們「一定要積極學習！」 AI己有許多很好用的工具，不論是媒體、企業都非常的適用，「可以大量減輕人員在工作上的壓力負擔，生活效率會更好，值得台灣媒體人學習應用，讓工作變得更有效率。

新媒體發展的時代紅利之下，兩岸的青年如何抓住時機合作？王令麟首先梳理台灣年輕人使用新媒體的變化，早期都是FB、YT、Google、亞馬遜，現在變成看IG、TikTok、抖音（陸版）、小紅書、拼多多等應用軟件。透過上述雲端軟件，會讓台灣的年輕人更加認識大陸AI新科技的運用。

王令麟強調，台灣優勢在於AI硬體的製造技術，像是台積電等企業非常優秀，不過人才方面還得陸續增加，建議台灣與大陸應該多交流學習，相信在AI科技發展上可以做出更好的貢獻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 5 0102 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女星認拍吻戲會伸舌頭　楊銘威震驚：還可以這樣
雷虎無人艇「匿蹤測試失聯」　懸賞20萬元請漁民幫忙找
男大生隔褲「手指彎進來」！女友人夾腿喊：不要　判賠90萬免關
《鬼娃恰吉》侏儒演員逝世！家人證實了
NanaQ曬「與2男睡同房」照！　發聲挺家寧
開特斯拉養家車被撞毀！單親爸控肇事翁擺爛
法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸國防部：美方不要總是為自己臆想「強大的敵人」

陸國防部又痛批「台獨」沒好下場　解放軍「時刻準備著」戰鬥姿態

王令麟首度出席媒體人高峰會：黃仁勳說得對！大陸AI與美差距小

美法院裁定川普「解放日關稅」越權　陸外交部酸：終不得人心

共享單車被塞「情趣用品」！她「邊騎邊震」嚇壞...急扔掉

陸委會：網路統戰無法可管　只能溯源分析

火光劃過黑夜！廣東出現「火流星」　目擊者：恍如白晝還有巨響

陸委會：館長在中國「會受禮遇」　對岸顯然「有安排」

山東又發生「爆炸」…疑ATM惹禍！　建築物遭火舌黑煙吞噬

美將撤銷部分陸留學生簽證　陸外交部：堅決反對，已向美提出交涉

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

陸國防部：美方不要總是為自己臆想「強大的敵人」

陸國防部又痛批「台獨」沒好下場　解放軍「時刻準備著」戰鬥姿態

王令麟首度出席媒體人高峰會：黃仁勳說得對！大陸AI與美差距小

美法院裁定川普「解放日關稅」越權　陸外交部酸：終不得人心

共享單車被塞「情趣用品」！她「邊騎邊震」嚇壞...急扔掉

陸委會：網路統戰無法可管　只能溯源分析

火光劃過黑夜！廣東出現「火流星」　目擊者：恍如白晝還有巨響

陸委會：館長在中國「會受禮遇」　對岸顯然「有安排」

山東又發生「爆炸」…疑ATM惹禍！　建築物遭火舌黑煙吞噬

美將撤銷部分陸留學生簽證　陸外交部：堅決反對，已向美提出交涉

李亞鵬欠巨債又爆離婚！小19歲妻親回「確實很久沒一起」曝現況

越籍男「20塊海洛因藏桌子」走私遭逮！台男幫報關不認罪重判17年

陸國防部：美方不要總是為自己臆想「強大的敵人」

陸國防部又痛批「台獨」沒好下場　解放軍「時刻準備著」戰鬥姿態

卓榮泰報喜　台灣成亞洲唯一無3大豬隻疫病國家

25萬人注意！00918配0.7元　6／19除息

《鬼娃恰吉》侏儒演員驚傳過世！晚年淒涼捲性醜聞　姪女證實：人生已謝幕

私密處光溜溜！她傻「尿流到大腿」　一票妹子秒懂：還尿到鞋子上

行政院重提NCC委員名單　函請立法院撤回去年提名人選

租金狂飆！OL外派新加坡「10坪租金一年漲3萬」　壓力爆只能搬家

陳傑憲脫口「老婆要照三餐揍」　道歉了..辣妻發聲：亂講話

大陸熱門新聞

黃安因宣揚武統被取消國籍？　陸委會發聲嚴正說明！

中國狗王「下司犬」統治狗群紅到國外

陸學者曝大陸找到「統一密碼」！　稱共軍這方面「贏得徹底」

陸「上億豪宅」被一夜推平 官方曝最初處置「沒收」但對方不配合

點菸釀火！27歲陸美妝網紅遭「毀容式燒傷」

共享單車被塞「情趣用品」！她「邊騎邊震」嚇壞

景區徵「陽光帥氣大男孩」　月薪12萬不求學歷

小紅書是統戰工具？陸委會：一直高度懷疑

陸委會：館長在中國「會受禮遇」

協助偵破網攻　陸資安廠360上央視嗆：台灣駭客「能力屬三流」

「防曬乳」放1年還有保護力嗎？陸專家曝方法

安徽17年前被盜「石獅」現身江蘇私人博物館 民眾指認：我從小爬到大

只要遵紀守法！國台辦歡迎館長赴陸

「統一有至高無上價值」　陸學者：制裁的損失完全能承受

更多熱門

相關新聞

黃仁勳再提台灣AI地位：台積美廠代工輝達晶片

黃仁勳再提台灣AI地位：台積美廠代工輝達晶片

輝達在當地28日舉行財報會議，執行長黃仁勳提及台灣在全球AI產業鏈中的核心角色，包括輝達與台灣政府合作設立首座「AI工廠」，顯示台灣在AI基礎建設中的戰略地位。

黃仁勳年砸357萬美金元首級維安

黃仁勳年砸357萬美金元首級維安

「黃仁勳喊一句話」　台積電、聯發科挫咧等

「黃仁勳喊一句話」　台積電、聯發科挫咧等

黃仁勳好嚴格　電腦展廠商「少作1件事」明年就除名

黃仁勳好嚴格　電腦展廠商「少作1件事」明年就除名

智庫：美晶片關稅10年虧42兆　中國趁勢主導AI

智庫：美晶片關稅10年虧42兆　中國趁勢主導AI

關鍵字：

AI科技兩岸媒體王令麟黃仁勳大陸交流

讀者迴響

熱門新聞

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

三立前監製楊煥喻告別式前妻江泳錡痛哭癱倒

即／孫生又出事！涉性侵遭拘提上銬移送北檢

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」！范成章回應了

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

快訊／家寧最新回應：自始至終都是Andy一人親手操作

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

快訊／親哥遭爆料「偷拍性愛片還外流」　BLACKPINK成員Jisoo緊急岀面發聲

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

出國「買1物回台」將重罰1萬5！新制6／1上路

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

張政禹車禍　球團聲明配合調查

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面