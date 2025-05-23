傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」造成外界誤解

▲加護病房有其他病患需要動手術，遭誤解為肇事余男需再手術。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區19日發生3死12傷的重大車禍，肇事的78歲男子余文正，案發時送往亞東醫院至今已第4天，今天（23日）中午一度傳出將進行第3次手術，並且找不到家屬而請警方協助找人。對此，經警方向亞東醫院查詢後，確認是加護病房內另一位病患的情況，並非肇事余男要動第3次手術，妻子也無失聯情形。

據了解，本週一（19日）下午4時許，余男開車三峽國成街追撞機車、學童和家長，最後撞上分隔島停下，警消人員到場時，余翁仍有意識，警員詢問當時狀況，僅說「我忘記了。」送醫後因內臟破裂接連動了2次手術，並轉往加護病房觀察。今天中午卻傳出，加護病房有病患需要動手術，護理師請戒護警員協助找家屬。

▲警方澄清，動手術的為其他病人，並非肇事的余男。（圖／記者陸運陞攝）

對此三峽警方向院方查證，主治醫師表示，余男目前仍在加護病房觀察，意識狀況尚無法接受偵訊，此外，因加護病房有其他病人要動手術，需要家屬簽同意書，但因連絡不到家屬，護理師一時情急才向現場負責戒護余翁的警方請求協助 找人，結果造成外界誤解，實際上並非肇事的余男要動第三次手術，余妻也未有失聯情形。

警方表示，後續將待肇事余男清醒，製作筆錄後才能進一步釐清，並還原當時事故發生真相。