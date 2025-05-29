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嘉藥烘焙新星登場　國際賽勇奪13牌一年級生初試啼聲摘金

▲嘉南藥理大學餐旅管理系烘焙團隊日前出征「2025中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學競賽」，一舉奪下2金3銀8銅共13面獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學餐旅管理系烘焙團隊日前出征「2025中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學競賽」，一舉奪下2金3銀8銅共13面獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學餐旅管理系烘焙團隊日前出征「2025中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學競賽」，在與來自越南、韓國、日本、馬來西亞、巴西及台灣等13國、逾2400位選手同場角逐中脫穎而出，一舉奪下2金3銀8銅共13面獎牌，展現嘉藥餐旅系技職教育與創意實作兼具的厚實實力。

此次代表參賽的團隊由學姊楊珮宇、陳維君與李婕汝領軍，攜手5位大一新生組成新秀陣容，在指導老師孫靖玲帶領下，學生們利用課餘時間勤練翻糖、韓式裱花與馬卡龍等蛋糕裝飾技巧，歷經數十次反覆試作與改良，終於在國際舞台上嶄露頭角。

▲嘉南藥理大學餐旅管理系烘焙團隊日前出征「2025中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學競賽」，一舉奪下2金3銀8銅共13面獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

其中，甫升大一的黃彥慈與黃郁恩初試啼聲便勇奪金牌，分別於「彩繪馬卡龍組」及「創意藝術馬卡龍組」拔得頭籌。黃彥慈以「母親節」為主題，在馬卡龍表面彩繪康乃馨圖樣，內餡則結合開心果、巧克力、草莓及焦糖咖啡等多元風味，呈現對母親深厚情感。她謙虛表示：「最難的是控制馬卡龍表面平整和澎度，感謝老師與學姊們一步步協助我完成這個作品。」

▲嘉南藥理大學餐旅管理系烘焙團隊日前出征「2025中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學競賽」，一舉奪下2金3銀8銅共13面獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而團隊隊長楊珮宇則以「名畫系列」作品參加「天然餅乾商品創意設計組」，獲得銀牌殊榮。她從「蒙娜麗莎的微笑」、「戴珍珠耳環的少女」、「吶喊」等五幅世界名畫汲取靈感，將畫作轉化為可食用藝術品，並採用天然色素上色，兼顧藝術美感與健康理念，贏得評審團高度評價。

▲嘉南藥理大學餐旅管理系烘焙團隊日前出征「2025中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學競賽」，一舉奪下2金3銀8銅共13面獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

嘉藥餐旅系主任戴揚飛指出，該系重視學生技藝培育與國際視野的拓展，自新生入學起即鼓勵參與各項競賽，此次烘焙團隊「全壘打」般的表現，尤其是一年級學生就能獲獎，證明系上在實務教學與創意啟發上紮實有成。他也期勉學生持續挑戰國際舞台，讓嘉藥品牌被更多世界看見。

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