白袍披身使命起航　嘉藥舉行藥師授袍典禮感動滿滿

▲嘉南藥理大學藥學系舉辦第110級藥師授袍典禮，學生身披白袍，象徵正式啟航。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

肩負健康守護使命，嘉南藥理大學藥學系日前在校內國際會議中心舉行第110級「藥師授袍典禮」，百餘名即將踏上臨床實習的學生身披白袍，象徵專業與責任的正式啟程。現場氣氛溫馨莊嚴，家長、校友與業界貴賓齊聚一堂，共同見證藥學生邁向醫藥第一線的關鍵時刻。

本屆授袍典禮以學生自創的「Phalower Blossom」為主題，融合「Pharmacy」與「Flower」之意，象徵藥學生如春日花朵綻放，在四年學習後準備迎接新挑戰。

活動由學生自製影片揭開序幕，藥學繫系會長陳煒翔代表實習生宣讀藥師誓詞，全體學生莊嚴立誓，以藥學知識服務人群、守護全民健康。校長張翊峰與繫上師長、貴賓逐一為學生披上白袍，肯定其努力，也期許學生虛心學習、恪守藥事規範，發揮藥師社會影響力。

除了莊嚴儀式外，現場也充滿青春創意。「嘉藥花市」供親友選購花束表達祝福，首次設置的「授袍拍貼」區，讓學生與家人留下珍貴合影；最具特色的是「時光膠囊」活動，每位實習生寫下一段話給未來的自己，封存夢想與心情，成為未來人生的對話起點。來自花蓮的家長遠道而來參與，也為現場注入深厚情感，這場典禮不僅是實習的起點，更是人生責任與專業精神的象徵儀式。