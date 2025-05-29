社工約好隔天家訪！　日33歲母當晚崩潰「淹死4月大男嬰」

▲嫌犯曾因育兒困難求助兒童諮詢所，但最終仍未能挽救孩子的性命。（示意圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

日本千葉縣松戶市一名出生僅4個月大的男嬰遭親生母親強壓在浴缸內，因此溺斃身亡。然而令人心痛的是，嫌犯前一天下午才致電兒童諮詢所尋求協助，表示在育兒上遇到困難，並約好隔天上午家訪，怎知數個小時後的凌晨，女子便在家中殺害親生兒子，最終被依殺人嫌疑逮捕。

根據《日本新聞網》報導，警方28日凌晨1時左右接獲33歲女性福井未沙通報稱，「我把小孩壓進浴缸裡，把他殺了。」警察趕往現場後，福井抱著一名已經沒有生命跡象的男嬰站在玄關。警消隨即將男嬰送往醫院搶救，但男嬰仍在醫院被確認死亡，死因為溺斃。

警方經過訊問調查事發經過後，28日上午依殺人嫌疑逮捕男嬰母親的福井。嫌犯被逮後供稱，是因為對育兒沒有自信才會動手。然而事發前一晚上，嫌犯其實已經打電話向兒童諮詢所尋求協助。

受理此案的柏兒童諮詢所28日晚間召開記者會表示，福井在27日下午2時曾打電話求助，電話中提到自己在照顧孩子方面壓力很大，也有身體不舒服的狀況。

兒童諮詢所隨即迅速召開會議，並認為這起案件可能涉及「疏忽虐待」，因此決定28日上午派員前往家訪。兒童諮詢所人員27日晚間6時再度致電嫌犯，並約好28日上午10時會到家裡探訪，當時嫌犯也直接答應，並未對家訪出現反感，願意配合安排。怎知在短短數小時內，福井就在28日凌晨殺害男嬰。

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