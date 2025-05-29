高雄打新冠疫苗被收「冷凍費」網驚：被收智商稅　衛生局急稽查

▲新冠疫情已連續7周上升，民眾打氣再起。（圖／記者洪巧藍攝）



記者許宥孺／高雄報導

這波新冠疫情來的兇猛，提升不少疫苗打氣，但有高雄民眾指出，去年打追加劑時被收取「疫情冷凍費」，求網友分享不收冷凍費的診所。沒想到貼文一出，不少網友都表示沒聽過冷凍費，質疑被收「智商稅」。衛生局昨日前往該家診所稽查，不過沒有查獲違規情形，但提醒民眾，醫療機構不得擅立收費項目，違者可依《醫療法》最高處25萬元罰鍰。

「楠梓有哪家診所打新冠疫苗不用冷凍費？」有網友在PTT發文指出，他去年到診所打追加劑，雖然疫苗公費，但診所說他們買疫苗回來冰要收「冷凍費」，讓他少了一些吃滷味、鹹酥雞的錢。最近打氣又起，決定再去施打疫苗，但因搬家，上網查發現住家附近沒有提供新冠公費疫苗，只好再回楠梓施打。

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▲有網友在高雄診所施打疫苗，被收取「疫苗冷凍費」。（示意圖／記者洪巧藍攝）



該名網友表示，先前遇到診所收取「疫苗冷凍費」，希望廣大網友分享，有沒有不收冷凍費的診所？但底下網友驚呆，直呼：「沒聽過冷凍費，你是不是被收智商稅？」、「這個冷凍費合法嗎」、「沒聽過要冷凍費，有些是收掛號費」、「收這個就不合理了」；但有網友認為應是理解錯誤，「只是表達打疫苗診所需要付出的成本之一，實際上就是掛號費也就是行政費用」。

衛生局指出，《醫療法》第22條第2項規定，醫療機構不得違反收費標準，超額或擅立收費項目收費。根據「高雄市醫療機構暨醫事機構收取醫療費用標準表 」，並無疫苗冷凍費收費項目。昨（28）日無預警派員前往該家診所稽查，現場沒有查獲有違規超收情事，該診所施打公費及自費疫苗流程皆依標準作業規範執行。

▲新冠公費疫苗為免費接種，但醫療院所可收掛號費。（圖／記者洪巧藍攝）



衛生局表示，目前未接獲民眾有具體申訴，但若有舉證違反《醫療法》規定擅立收費項目收費，將依同法第103條，處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

衛生局強調，新冠疫苗為公費疫苗，符合接種資格者皆可免費接種，合約醫療院所可收取掛號費，另接種處置費則由疾病管制署補助每人每次100元。