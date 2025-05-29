女童鼻塞異物急喘！　南警沿路開道送醫家屬淚謝救回一命

▲台南市警歸仁分局仁德分駐所警員蔡韋緗、蘇士堯協助鼻塞異物女童就醫，成功搶救脫險。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南仁德一名年幼女童日前誤將塑膠玩具塞入鼻孔，導致呼吸困難，情況相當緊急，市警歸仁分局仁德分駐所兩名員警接獲民眾攔車求助，立即鳴笛開道護送女童就醫，原本需時15分鐘的路程僅花5分鐘即抵達新樓醫院急診室，成功搶救女童一命，家屬感動致謝。

台南市警歸仁分局表示，仁德分駐所警員蔡韋緗與蘇士堯於5月27日晚間9時35分巡邏至仁德區中山路時，突遇一對夫婦情急攔車求助，對方表示年幼女兒誤將塑膠玩具塞入鼻腔，已出現呼吸困難症狀，情況危急。兩名員警立刻協助母女登上巡邏車，沿途鳴笛並透過廣播提醒車輛讓道，迅速朝醫院前進。

經員警全程護送，原本需耗時15分鐘的車程，在爭分奪秒的情況下僅5分鐘就抵達新樓醫院急診室，順利爭取黃金搶救時間。女童經醫師緊急處理後成功脫離險境，家屬向警方連聲道謝，感激之情溢於言表。

歸仁分局長廖水池指出，女童當時情況十分危急，幸賴兩位員警機警應變、即時行動，成功化解危機。廖局長也強調，歸仁分局將持續強化為民服務理念，讓民眾在關鍵時刻都能信賴警方、感受溫暖。

警方也提醒家長務必留意孩童接觸物品，避免誤吞誤塞異物造成傷害，並在第一時間打119尋求協助，爭取寶貴搶救機會。