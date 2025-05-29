宜蘭童玩節打卡亮點！超巨「史努比鴨」萌爆　戲水設施全面升級

▲▼2025宜蘭童玩節活動打卡亮點是融合黃色小鴨與史努比特色的巨型「史努比鴨」。（圖／宜蘭縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭國際童玩藝術節迎來30周年，今（2025）年夏天再度推出吸睛亮點！荷蘭藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼（Florentijn Hofman），以黃色小鴨與經典卡通角色史努比為靈感，打造全新充氣裝置藝術「史努比鴨」。這隻巨型裝置藝術長23公尺、寬19公尺、高18公尺，造型超萌，預計成為今年夏天的熱門打卡地。

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宜蘭縣政府文化局表示，宜蘭童玩節將於7月5日在冬山河親水公園開幕，活動為期44天。今年主題定為「童心無限，童玩30」，而活動吸睛亮點是史努比鴨融合了兩大經典元素——黃色小鴨與史努比，展現出獨特的設計魅力。黃色系的史努比鴨將於童玩節開幕後在園區展示，成為活動的最大亮點之一。

今年童玩節的戲水設施全面升級，包括5層樓高的「時光城堡」、充滿冒險感的「精靈跳跳島」、「鯨奇冒險」以及「穿越雨林小小海灣」，讓大小朋友都能玩得盡興。

展館部分也有全新設計，「異時空探險-卡巴蘭傳說」結合宜蘭在地歷史與自然風景，透過VR與體感互動技術，打造沉浸式體驗；「奇幻樂園」則針對0至12歲兒童設計分齡遊戲區，讓小朋友玩得安全又開心。

此外，今年邀請超過20個國家的民俗表演團體參與，活動開辦30年來累計參與演出的國家已達100國，國際化程度再度提升。

活動時間為每日上午9點至晚間9點，今年特別新增「星光票」，晚間6點至7點開放現場購票，票價僅100元，讓遊客能在涼爽的夜晚中輕鬆享受童玩節的魅力。

更多活動資訊及詳細內容可至官網查詢，網址：（https://www.yicfff.tw/）。

宜蘭縣政府文化局說，宜蘭國際童玩藝術節自1996年開辦，去（2024）年吸引53萬人次參與，30年累計遊客人數已突破1172萬人次。今年夏天，史努比鴨與多項全新設施，勢必再掀熱潮，吸引更多人前來共襄盛舉！