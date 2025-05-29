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北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動　慘淪洩慾玩具

▲金正恩上任後隨即恢復「歡樂組」的運作。（圖／朝鮮中央電視台）

▲崔龍海假借宣傳名義組成歡樂組，只為滿足自己的性欲。（示意圖／朝鮮中央電視台）

記者王佩翊／編譯

北韓最高人民會議常任委員會委員長崔龍海被視為僅次於金正恩的「第二號人物」，儘管如今深受重用，但事實上他1990年代曾因作惡多端被下放，其中最惡名昭彰的，就是他在私下組織「歡樂組」滿足私慾，從全國挑選美女，表面上是宣傳人員，實則自己的「性奴團」。據傳，他曾要求一名女隊員拔光牙齒替他進行「口腔運動」，甚至承諾會提供高額報酬與假牙。

根據《每日北韓》報導，南韓國會立法調查處4月10日公開的一份報告書，引發討論。這份報告聚焦於北韓的權力結構變化與崔龍海本人，指出他獲得金正恩的默許，有權調整高級人事與利益，形成一套「監護體制」，因此近年鮮少出現高官遭到清算的狀況。

回顧過往，北韓最後一次公開處決高層是在2015年，當時人民武力部長玄永哲被公開槍決。在這之前最令人印象深刻的則是2013年金正恩下令處決親姑丈張成澤。張成澤曾是北韓政權核心人物，在金正恩掌權初期甚至一度被視為「北韓二號人物」。

▲▼北韓軍隊,北韓女兵。（圖／朝鮮中央通信社）

▲崔龍海被視為僅次於金正恩的北韓第二號人物。（示意圖／朝鮮中央通信社）

張成澤的死亡也突顯出金正恩對「第二號人物」的容忍度極低，高官一旦過度掌權，踩到金正恩的紅線，也難逃肅清命運。然而報告指出，崔龍海之所以至今未遭整肅，原因在於他與張成澤處理權力的方式不同。張成澤被認為獨吞經濟利益與大權，但崔龍海則相對「低調」，懂得在金正恩眼皮底下維持平衡，不至於踩線。

儘管崔龍海被視為北韓「第二號人物」，但事實上，他早年也曾被視為問題人物。金正日時代更多次因行為不檢被發配至農村、礦區接受「革命化教育」。

▲▼北韓「實權第二人」崔龍海。（圖／CFP）

▲崔龍海身為紅色貴族，儘管早年多次被下放，如今仍順利進入北韓政權核心。（圖／CFP）

其中最惡名昭彰的，就是他在1990年代擔任朝鮮社會主義勞動青年同盟委員長期間，私下組織「社會勞動青年中央宣傳隊」，從全國挑選貌美女子，雖然對外聲稱是青年同盟的女性宣傳隊員，但實際上是為了滿足他私慾的性奴團。

據傳，他更曾要求一名女性隊員拔光所有牙齒，替他進行「口腔運動」，將對方視為自己的性愛玩具，滿足詭異性癖，甚至還承諾會提供高額報酬與假牙。

這些性醜聞曝光後，崔龍海被撤職並送往革命化教育，不過因為他的父親是抗日游擊隊元老、已故金日成的戰友崔賢，屬於北韓「紅色貴族」，因此最終仍成功東山再起，重返權力核心。

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