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詐團黑吃黑喊「警察下車」搶贓款　車手嚇傻乖乖照做…結局慘爆

▲▼ 士林地檢署 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲詐團成員陳男夥同廖男、蕭男等人，計畫從詐欺集團車手身上「黑吃黑」搶奪贓款，孰料沒拿到錢反拿走空氣長槍後逃離現場。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

詐騙集團內訌竟上演「黑吃黑」！詐團成員陳姓男子疑因不滿分贓，夥同蕭姓、廖姓男子預謀搶奪車手交付的現金，竟假冒警察攔車搜身、強奪財物。雖未搶得現金，卻從蕭姓車手車內搜出一把具殺傷力的空氣長槍，事後還藏匿於廖男住處。士林地檢署偵結後，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、搶奪未遂等罪嫌，將3人提起公訴。

起訴指出，3人目標鎖定一名蕭姓車手，企圖搶奪其持有的詐騙贓款，金額高達10萬元以上。陳男擔任主導者，先在台北市某停車場租用一輛小客車（A車），與廖男會合後，接上蕭男一同北上執行計畫。得知車手即將赴某地交款後，3人駕駛A車尾隨目標，於當日晚間逆向攔下對方租用的B車。

陳男下車自稱「警察下車」，強迫蕭姓車手下車受檢，隨後與蕭、廖2人一同翻查車內並進行搜身。雖未搜得現金，卻在後車廂發現並取走一支空氣長槍，3人將槍枝帶回後，由陳、廖2人將其藏於廖男位於北市的住處。

蕭姓車手事後驚覺遭搶，隨即報警。大同分局據報調查，持搜索票在廖男住處查獲該支具有殺傷力的空氣長槍，並查扣陳男犯案所用手機及蕭男聯絡用的3支手機，作為共謀證據。

雖3人落網後均坦承曾到場取槍，卻各自推諉動機。陳男辯稱受朋友託付，廖男則說是受車行老闆之託，蕭男則稱只是「陪朋友討債」。檢警比對監視器畫面、手機鑑識與車輛租賃紀錄後，認定3人行動具明確犯意，非如所辯。

檢方偵結後依搶奪未遂及共同犯非法持有槍枝罪起訴3人，並持續追查是否另涉詐騙集團內鬨與資金分帳糾紛。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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