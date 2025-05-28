南消一大赴東山服務區實戰演練　強化大型賣場防火應變力

▲南消第一大隊今於東山服務區舉辦消防演練，模擬星巴克煮食起火情境，展現公私協力應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假將至，為加強國道服務區公共安全應變能力，台南市政府消防局第一大隊28日上午8時，於東山服務區舉辦「自衛消防編組驗證演練」，模擬星巴克咖啡廳因煮食不慎引發火警情境，現場同步進行火警通報、初期滅火與緊急避難疏散等程式，場面逼真，服務區櫃位商家與顧客配合迅速，展現良好應變效率。

本次演練以二樓餐飲區為災害起點，驗證場域內櫃位業者能否依既定編組展開初期滅火、顧客疏散與狀況通報，並與轄區消防分隊進行災情資訊接手。全程模擬貼近實況，並完成現場人員點名清查，展現服務區自衛消防編組機制與公私協力成效。

台南市長黃偉哲表示，國道服務區為旅客中途休憩的密集場所，尤其暑假國旅旺季將屆，一旦發生火警或災害，不僅危及人員安全，更可能癱瘓交通動線與商業營運。因此，大型賣場與交通節點須強化自主防災演練，平時就將風險控管落實在第一線。

消防局局長李明峯也提醒，營業場所除需落實自衛消防演練外，應定期審視消防防護計畫書內容，如有防火管理人異動、空間變更或裝修施工，應主動提報消防機關備查，避免因設備功能失效導致潛在風險；若未依規訂定施工中消防防護計畫者，將依法處2萬至30萬元罰鍰。

台南市消防局強調，公共場所火源複雜、動線交錯，應隨時備戰、避免災害擴大，讓市民與遊客都能安心出行、平安回家。