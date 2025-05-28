桃園八德區三元宮聯手不銹鋼廠送暖　端午製萬顆愛心粽贈弱勢

▲桃園市八德區三元宮今天製作上萬顆愛心肉粽捐贈轄區弱勢單位，善心企業乾亨不銹鋼公司捐贈善款贊助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區三元宮在端午佳節前夕，秉承祭祀主神三官大帝庇佑鄉里、關懷弱勢精神，今（28）日舉辦「關懷弱勢愛心送粽」捐贈儀式，由主委呂林小鳳與乾亨不銹鋼公司董事長莊福順攜手合作，準備上萬顆愛心肉粽捐贈給弱勢單位；呂林小鳳指出，這項深具意義愛心送粽活動已邁入第七年，每顆肉粽雖不貴重，都承載三元宮所有志工滿滿心意與人情味，透過這份溫暖，讓弱勢朋友也能品嚐充滿愛心美味肉粽。

▲桃園市八德區三元宮愛心肉粽捐贈儀式上，善心與受贈單位均出席。（圖／記者沈繼昌翻攝）

被列為市定古蹟的八德區三元宮，長期關心鄉里、幫助弱勢，主委呂林小鳳表示，每到端午節前夕，就會號召社會善心大眾製作上萬顆愛心肉粽，分送給轄區弱勢團體與家庭。活動能順利進行，特別感謝乾亨不銹鋼公司董事長莊福順贊助響應，與各里熱心里長與社區關懷協會大力協助，讓承載滿滿關懷的肉粽能準時送達八德區每個需要幫助的家庭。

除致贈弱勢家庭與單位外，三元宮也不忘感謝默默為民服務的第一線工作人員，包括慰勞八德派出所員警與大湳郵局，向為民辛勤服務工作夥伴表達最深謝意。

▲桃園市八德區三元宮愛心肉粽捐贈儀式，將分贈愛心肉粽給各單位。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今天出席捐贈儀式八德區公所區長蔡豊展強調，感謝八德三元宮呂林小鳳主委及參與捐贈活動善心企業、志工朋友，讓愛心肉粽成了八德區這幾年來極具特色愛心活動。尤其是弱勢家庭最需要社會各界關注，他代表區公所感激三元宮熱心公益，長期協助照顧弱勢，讓弱勢家庭感受社會溫暖。

三元宮製作上萬顆愛心肉粽將轉交給八德區51里弱勢家庭，另還包括八德殘障教養院、景仁教養院、人安社會福利慈善事業基金會、龍潭啟智教養院、華山社福慈善事業基金會、真善美社會福利基金會、祥育啟智教養院、李樹林社會福利附設桃園教養院、嘉惠啟智教養院等團體，讓愛心觸及更多需要幫助的朋友。