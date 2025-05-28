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畢典突宣布「周五改周日」惹怨　城市科大道歉揭原因：真的很兩難

▲▼城市科大重視實務課程，提高學生就業保證。（圖／城市科大提供）

▲城市科大突然延後畢業典禮時間，引發學生不滿。（圖／城市科大提供）

記者許敏溶／台北報導

位於台北市北投區的台北城市科技大學，原預計6月6日（五）舉行畢業典禮，但學生指控，校方日前突然宣布改為6月8日，由於許多家長不是北部人，有的學生要打工，讓已請好假的學生或家長快氣瘋。校方回應，改期是許多家長反映假日比較能參與活動，造成學生與家長困擾感到抱歉，校方也是兩難。

各大學近期進入畢業典禮旺季，包括台大等校在5月24日就舉辦畢業典禮。而位於台北市北投區的台北城市科技大學，校方原本對外公布6月6日（五）舉行畢業典禮，學生向《ETtoday新聞雲》投訴，校方突然宣布，為了讓畢業典禮更加圓滿與難忘，原訂畢業典禮日期調整為6月8日（星期日），並指改期是源自師生與家長的需求及期盼。

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不過，學生控訴，校方臨時更改時間，造成學生及家長困擾，因為許多家長不是北部人，為了參加這次畢業典禮已經提早排假並訂好高鐵票，還有學生平常有打工，為了畢業典禮也已經請假，校方作法真的超扯，根本不顧學生與家長意願與感受。

一位城市科大學生也在社群平台上指控，自己家人從香港請假來台灣，2張機票都已經選好最便宜1萬7488元，校長及行政部門打算負責嗎？而且這是1年前就定好的畢業典禮日子，質疑學校做事沒經過深思熟慮。

對於學生抱怨，城市科大主任秘書李尚懿表示，過去畢業典禮的確都安排在非假日舉辦，但校方接獲許多家長反映，平常日要工作，假日比較有空參加，加上其他學校也都安排在假日舉辦，學校立場是希望盡量滿足較多家長需求，所以更改時間，但不管安排在哪一天，可能對家長都有影響，校方也對此感到抱歉，希望大家能夠體諒。

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