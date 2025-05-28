公車私用再+1　藍議員曬照爆：監委林郁容提供「親友接送機場服務」

▲林國春爆料，監委林郁容用公務車送親友到機場 。（圖／新北市議員林國春提供）



記者崔至雲／台北報導

繼監察院秘書長李俊俋被爆用公務車輛接送愛犬，國民黨新北市議員林國春今（28日）也爆料公務車還提供「親友接送機場」的貼心服務。林國春指出，監委林郁容疑似動用公務車，在非公務時間、非公務用途下，接送其親友往返機場，這到底是「巧合」，還是「文化」？難道整肅官箴的最高機關，已經墮落到淪為「特權車隊」？

林國春表示，今天上午他才親赴北檢，正式告發李俊俋涉嫌濫用公務車，接送家中寵物狗去做美容；下午他又接獲民眾檢舉，監委林郁容疑似動用公務車，在非公務時間、非公務用途下，接送其親友往返機場，這到底是「巧合」，還是「文化」？是個人貪便宜，還是整個單位早已視納稅人的資源為囊中物？

林國春指出，對於這樣的檢舉，他感到非常震驚，但也不得不說，這真是一點都不意外。他表示，依照民眾陳情提供的照片，該車一路先去接送一名年輕女子，再赴機場接送一名年輕男子，兩人皆未著制服、未見公務身份，看似與監察業務毫無瓜葛。請問，監察院何時開始提供「親友接送機場」的貼心服務？

林國春疑惑表示，這兩名年輕人和監察業務有什麼關係？機場接送與監察職責有何關聯？一趟趟車子開出去，時間、油錢、司機工時，誰來買單？更重要的是，這些公然濫權的監委，是誰提名的？是誰背書的？難道整肅官箴的最高機關，已經墮落到淪為「特權車隊」？

林國春強調，他相信關心公共事務的人都知道，林郁容過去如何身為執政黨的尖兵、如何用雙重標準監督異己。但今天他是監委，卻連最基本的「公私分明」都做不到，那我們還能對監察院抱持什麼期待？「我再說一次，政務職不是來養病的，監委職更不是用來酬庸的！」。這樣的行為，若發生在地方公務員身上，早就記過、懲處、甚至移送法辦，怎麼一到中央，就能「輕輕放下」？這種毫無羞恥的「我用你付」邏輯，才是真正讓人民憤怒的原因。



林國春呼籲監察院立即自清，公布所有監委一年內公務車調度紀錄，並就本案啟動內部調查，同時也呼籲檢方主動分案偵辦。若監察院選擇繼續隱匿、縱容，他將不排除擴大告發，讓全國人民看清楚，這個國家到底誰在貪、誰在騙、誰在玩弄特權。

另外，林國春也補充林郁容過去的豐功偉業，包括1. 板橋餵藥案，認定新北市政府過失，如今偵查結果證明幼兒園蒙冤。2.政治追殺新北市長侯友宜，要求市長赴監察院說明35年前羅益世事件。3.在大學時期，與段宜康等人共同參與學運，2024彈劾「曲棍球案」檢察官。以上，望周知。他痛批，公器私用，就是貪污的開始，再高的位置、再漂亮的理由，都不能掩蓋對納稅人資源的踐踏。