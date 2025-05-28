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台中女飯吃一半吐血休克　送醫赫見「食道下段靜脈曲張破裂」

▲▼示意圖,生活,經痛,女性,腹痛,生理,懷孕,生病,痛苦,健康,保健（示意圖／123RF）

▲台中一名女子吃飯到一半突大吐血休克，被家人緊急送醫，檢查發現是食道靜脈破裂。（示意圖／123RF）

記者游瓊華／台中報導

台中一名65歲張姓女子日前用餐時突然大量吐血，家屬緊急將她送醫，檢查發現是B型肝炎引起的肝硬化，導致食道下段的靜脈曲張破裂出血，所幸緊急採取「內視鏡靜脈曲張結紮術」後，成功止血順利搶回一命。

亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主任陳家禹指出，患者送醫時已經因失血過多，造成身體血壓急降、器官供血不足，出現「低血容量性休克」的現象，情況相當危急，經安排上消化道內視鏡檢查，發現是食道靜脈曲張破裂出血，若無及時止血，很可能會有致命風險，後來團隊進行「內視鏡靜脈曲張結紮術」，達到止血效果，術後成功挽回病患生命，此外患者也啟動抗病毒治療，控制B型肝炎加劇，並減緩肝病惡化。

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▲陳家禹,亞大附醫。（圖／亞大附醫提供）

▲醫師陳家禹表示，臨床上部分肝硬化患者，因平時沒有顯著肝病症狀，往往都是突然吐血才被發現染病。（圖／亞大附醫提供）

陳家禹表示，臨床上部分肝硬化患者，因平時沒有顯著肝病症狀，往往都是突然吐血才被發現染病。陳家禹指出，患者血液檢查發現B型肝炎表面抗原(HBsAg)呈陽性，病毒量偏高，代表長期有B型肝炎感染，腹部超音波也顯示肝臟硬化、脾臟腫大，甚至有輕微腹水，種種徵兆都證明肝病已發展到嚴重階段，只是患者始終沒有察覺。

陳家禹呼籲，B型肝炎在台灣是十分常見的慢性疾病，多數人可能從出生就攜帶病毒，但因初期沒有明顯症狀，很多人直到出現肝功能異常、甚至發生肝硬化、肝癌時才發現，若能在疾病早期發現並接受定期追蹤，在慢性發炎期間投予抗病毒藥，可以大大降低肝硬化及肝癌的風險。

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