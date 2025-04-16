台中男走路完鞋滲血！驚見腳底板皮全掉了　醫搖頭：再拖恐截肢

▲林姓男子有三高卻長期忽略，沒想到糖尿病神經病變引發深層足部潰瘍。（圖／亞大附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

一名體重120多公斤的林姓業務經理，平時鮮少關心自身三高狀況，直到去年底出國洽公，隱約發現腳底「痛痛的」，結果步行整天回到飯店，才赫然發現鞋子「滲血」，脫襪後赫見腳底板整層皮幾乎脫落，還看得到暗紫色的皮下組織。隔天緊急回台灣，之後掛急診檢查，結果是嚴重糖尿病足，醫師搖頭，若時間拖太久，恐怕就得截肢。

亞洲大學附屬醫院高壓氧中心主任、骨科主治醫師蔡孟學指出，患者今年38歲，常往返國外做生意，由於工作需要，得跟客戶應酬大吃大喝，導致體重一路飆到120多公斤，但他總認為自己還年經，所以即便有察覺高血壓、高血糖、高血脂等三高問題，他也沒有服藥控制，直到去年底他出國洽公，才真正讓他差點嚇破膽。



蔡孟學表示，林男到國外訪客，走了一整天，回到飯店後發現白色鞋子竟然滲出血水，他連忙脫鞋檢查，竟看到整塊腳底皮幾乎快「整片剝落」，甚至可以看到暗紫色的皮下組織，才讓他驚嚇不已，隔天連忙搭機回國。

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▲蔡孟學提醒，糖尿病患者應做好足部防護，每年至少接受1次足部檢查，同時落實控制血糖，才能盡量降低風險。（圖／亞大附醫提供）



但讓人傻眼的是，林男返國後沒有就醫，反而自行購買口服抗生素及藥膏使用，期間沒有感覺到明顯疼痛，但傷口依舊沒有好轉，多日後因走路壓迫到傷口引發劇烈疼痛，才決定掛急診就醫，判定是糖尿病神經病變引發的深層足部潰瘍，若不儘快清創，恐會引起骨髓炎甚至敗血症，屆時可能得截肢才能保命。



經抽血檢查，患者糖化血色素標準值高達12%，是正常值2倍，身體發炎指數「CRP」更達到16mg/dL，遠遠高出正常值16倍，顯示是高度發炎狀態，因此緊急安排清創手術，同時給予抗生素、胰島素、專用傷口乳膏及連續多次高壓氧治療後，總算順利保住雙腳，免於截肢之苦，住院將近一個月後順利出院。



蔡孟學指出，許多糖尿病患者因沒有追蹤控制血糖，導致「神經幾乎泡在糖水裡」引起神經損傷，但因為初期症狀不明顯，很容易被忽視，甚至對溫度感受變得遲鈍或肢體傷口久久不癒等，直到陸續出現腳趾麻痛，或出現對溫度特別敏感等前兆，都要特別提高警覺。



蔡孟學呼籲，糖尿病患者的足部循環比較差，且汗液中含有葡萄糖，若清潔未做好，足部的傷口會如同培養皿一般，容易孳生細菌造成感染，如果再加上神經退化感覺遲鈍或疏忽照顧傷口，後果十分嚴重，因此患者應做好足部防護，每年至少接受1次足部檢查，同時落實控制血糖，才能盡量降低風險。