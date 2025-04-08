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正妹業務臉上紅腫爆痘大崩潰　醫看了看搖頭：愛吃1物害的

▲▼ 哭泣,傷心,OL,悲傷,失戀。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

▲正妹業務亞亞因愛吃辣、壓力大，出現嚴重玫瑰斑，連客戶都當面告知皮膚糟，亞亞崩潰就醫。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者游瓊華／台中報導

台中一名26歲正妹業務員亞亞(化名)畢業後投身業務領域，為了爭取好業績，她每天花時間化妝，近來臉頰開始出現嚴重玫瑰斑也就是俗稱酒糟，不僅肌膚變得乾燥、腫脹，卸妝後皮膚毛孔明顯粗大，讓她連出門都沒有勇氣，崩潰求醫，醫師研判，亞亞是因為壓力大、愛吃辛辣導致，建議內服外用兩招，讓亞亞重新找回好膚質。

▲沈冠宇醫師,蠕型螨蟲。（圖／記者游瓊華攝）

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▲沈冠宇也說明，玫瑰斑可分為丘疹膿皰型、紅斑血管擴張型、鼻瘤型(酒糟鼻)及眼部型等，各有不同的治療方式。（圖／記者游瓊華翻攝）
亞洲大學附屬醫院皮膚科主治醫師沈冠宇指出，這名患者到診時情緒十分低落，自述一開始只是皮膚容易泛紅，特別是在鼻翼、臉頰兩側，甚至伴隨輕微的灼熱感，原本以為只是敏感膚質的常見問題，但泛紅範圍卻逐漸擴大，肌膚變得乾燥且不時出現腫脹與丘疹。到了後期，甚至連不上妝都能明顯看到皮膚毛孔明顯粗大，還被客戶當面說臉部很糟、「發炎嚴重」，讓亞亞崩崩潰求醫。

▲沈冠宇醫師,蠕型螨蟲。（圖／記者游瓊華攝）

▲部分頑固型玫瑰斑甚至與蠕形蟎蟲增生有關。（圖／記者游瓊華翻攝）
沈冠宇表示，玫瑰斑容易被誤診為青春痘、脂漏性皮膚炎或濕疹，雖然也被稱為「酒槽」，但其誘發原因多樣，可能是受到化妝品刺激、雷射治療的光熱反應、悶熱環境、日曬、辛辣飲食、運動或情緒壓力等因素影響，部分頑固型玫瑰斑甚至與蠕形蟎蟲增生有關，因此必要時需進行蠕型螨蟲密度的篩檢，來決定是否給予適當的抗蟎蟲治療。

沈冠宇也說明，玫瑰斑可分為丘疹膿皰型、紅斑血管擴張型、鼻瘤型(酒糟鼻)及眼部型等，各有不同的治療方式，但治療過程應循序漸進，或是使用外用藥物，或考慮非類固醇藥膏與杜鵑花酸等，萬一症狀嚴重，也能根據病情考慮低劑量口服A酸與降血壓藥物。

沈冠宇也提醒患者，溫和清潔、適度保濕與多重防曬措施十分重要，應避免使用過度刺激的保養品與化妝品，盡量以成分簡單、無香料的護膚產品為優先，首次使用時先小範圍測試，以確保不會引發過敏或刺激，同時應遠離惡化玫瑰斑的環境，如高溫、烈日、極端冷熱溫差與劇烈情緒波動，並避免過早接受醫美光電治療或使用美白產品，應在病情穩定後再與醫師討論適當療程。

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