腹疼4天「摸肚皮痛到流淚」險喪命　男憩室炎緊急切大腸保命

▲廖姓患者因憩室炎導致腸穿孔，檢查發現糞便已經跑到腹腔，險些引發敗血症，緊急手術才撿回一命。（圖／亞大附醫提供）

記者游瓊華／台中報導

一名65歲廖姓患者日前因連續多天腹痛，一度「摸到肚皮都痛到流淚」，家人趕緊送往急診，經詳細檢查後，研判是憩室炎併發腸穿孔。醫療團隊緊急手術切除部分大腸後才順利挽回一命，醫師表示，病患再拖下去恐引發敗血症，有致死風險，也提醒大腸憩室炎的疼痛點與其他腸胃疾病相似，許多人會誤以為是腸胃炎，只到藥局買藥，反倒延誤治療時機，甚至造成病情惡化。

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▲65歲廖姓患者日前因連續多天腹痛，一度「摸到肚皮都痛到流淚」，急診檢查後，研判是憩室炎併發腸穿孔。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主治醫師林敬淳指出，「憩室炎」是一種消化系統的疾病，主要發生位置在大腸，所謂「憩室」，指的是腸道壁上的小囊袋，這些囊袋可能因腸內壓力過高或結構因素而形成，隨著年齡增長，憩室形成機率也會增加，一旦憩室受到感染或發炎時，就會引發憩室炎。

林敬淳表示，正常狀況下，單純的大腸憩室並不會有症狀，多數案例都是發炎後痛到送急診，透過電腦斷層檢查才會發現存在，僅有少數重症患者會需要動手術；但廖姓患者大腸憩室不僅嚴重發炎且已經破裂，導致腸內容物外漏引發腹膜炎，若未及時治療，可能導致敗血症，立即危及生命，因此評估後，建議切除部分受損的大腸腸道，總算救回一命，日前已經出院返家休養。

▲亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主治醫師林敬淳建議，民眾平時要多吃蔬果雜糧等高纖食物及多攝取水分，可減少憩室炎發生機率。（圖／亞大附醫提供）



林敬淳強調，輕微或中度的憩室炎患者，通常可透過抗生素治療來控制感染，醫師會開立抗生素以減輕炎症，此外，飲食調整也是治療方式之一，初期可採取低渣飲食，減少腸道負擔，待症狀改善後逐步恢復正常飲食，若患者疼痛嚴重，可使用止痛藥物減輕不適。

林敬淳提醒，大腸憩室炎的疼痛點與其他腸胃疾病相似，許多民眾常誤以為是腸胃炎只要吃藥就好，結果只到藥局買藥並未到門診詳細檢查，反倒延誤治療時機，甚至造成病情惡化，甚至少數大腸憩室炎的病患，也隱含大腸癌危機，建議治療大腸憩室炎告一段落後，4週後可安排大腸鏡檢查。

最後林敬淳建議，民眾平時要多吃蔬果雜糧等高纖食物及多攝取水分，可減少憩室炎發生機率，若本身有憩室炎病史，腹痛就醫時務必要告知醫師，才能儘速掌握病況，給予正確及時治療方案。