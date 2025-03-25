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腹瀉門診數創新高！小孩拉到脫水「哭不出眼淚」　家長快做一事

▲▼示意圖,孩童,幼兒,生理不適,生病,健康,擔憂,醫生,醫院,照顧,保健（示意圖／123RF）

▲醫師提醒，雖然嬰幼兒病毒性腸胃炎急診重症比例不高，但年紀較小或抵抗力較弱的病患，仍有可能因脫水脫到「哭卻沒有眼淚」而住院。（示意圖／123RF）

記者游瓊華／台中報導

疾管署日前分析今年全國腹瀉門急診就診人次為近5年最高，其中，「病毒性腸胃炎」是主要元兇之一。亞洲大學附屬醫院兒科主治醫師陳德慶表示，雖然嬰幼兒急診重症比例不高，但年紀較小或抵抗力較弱的病患，仍有可能因脫水脫到「哭卻沒有眼淚」而住院，提醒春假即將啟動，恐是另波感染高峰，呼籲家長幫6個月以下嬰兒安排口服輪狀病毒疫苗，以降低感染風險。

陳德慶表示，病毒性腸胃炎最常見的是輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒，前兩者主要流行季節為11月到隔年3月間，有時也會因氣候關係往後遞延，而腺病毒則是整年都會發生，其中，輪狀病毒是引起嬰兒和5歲以下幼童腹瀉最常見的原因，症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒甚至痙攣等，至於諾羅病毒則是各年齡層皆可能受到感染，尤其好發於學校、醫院、安養機構等人口密集機構。

▲亞大附醫陳德慶。（圖／亞大附醫提供）

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▲陳德慶呼籲，目前輪狀病毒已有自費的口服疫苗可以預防，且疫苗防護力高達9成以上，但只限6個月以下的嬰兒可以接種。（圖／亞大附醫提供）
陳德慶提醒，嬰幼兒甚至學齡前兒童往往無法明確表達身體異狀，家長多半只能透過症狀察覺，若有持續嘔吐或疼痛不適等原因而無法或不願進食，或是有脫水的徵兆，例如嘴唇皮膚乾燥、哭卻沒有眼淚、沒有小便、活力很差等，就需要盡快到醫院打點滴。

陳德慶也呼籲，下週是春假出遊旺季，也是病毒性腸胃炎的另一波高峰期，最重要的就是做好環境消毒和手部清潔，避免生食以減少吃到被汙染食物的機會，尤其要使用濃度較高的漂白水才能確實殺死病毒，酒精並無效果；至於已經生病的患者如果出現意識不清、頸部僵硬、肢體無力，甚至抽搐等症狀，一定要馬上送急診就醫，後續也要做好自我隔離，等到症狀解除48小時後再恢復上班上課。

陳德慶呼籲，目前輪狀病毒已有自費的口服疫苗可以預防，且疫苗防護力高達9成以上，但只限6個月以下的嬰兒可以接種，家中若有嬰兒還未接種，請向兒科醫師詢問，

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