快訊／高雄碎屍魔殺3人剁屍丟河！檢3個殺人罪起訴　求處3個死刑

▲高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（資料圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞、戴若涵／高雄報導

高雄市2024年11月底發生震驚社會的碎屍案，73歲碎屍魔張介宗涉嫌連續殺害3名婦女，將人分屍多塊後再拋屍前鎮河，警方經連日打撈後僅尋獲70多塊屍塊，被害人至今仍無完整遺體，張男手段相當兇殘，且他落網後堅不認罪。高雄地檢署28日宣布偵結，依照3個殺人罪嫌將張介宗起訴，並求處3個死刑。

回顧整起案發經過，家住楠梓區的71歲林姓婦人大年初五騎機車外出後，因遲遲未歸，林婦兒子2月3日報警協尋。警方調閱附近監視器畫面發現，林婦進入張男家中後便再也沒有出門，而張男同月3日清晨6時至上午10時12度手提重物進出家門。

警方懷疑林姓婦人在屋內遭殺害，持搜索票逮捕張男，同月6日在前鎮河打撈到林婦的腳掌、內臟及身體組織，經鑑識人員採證後發現，張介宗家中竟有3組女性DNA。

▲張介宗騎乘單車棄屍。（資料圖／記者陳宏瑞翻攝）

全案擴大追查發現，最早遇害的是張介宗的75歲黃姓大嫂，黃嫂2024年11月29日中午進入張介宗住處，之後便沒有外出，由於她平日獨居，直到2024年12月15日才被兒子通報失蹤；2025年1月17日人稱「仙姑」、家住左營的75歲張姓婦人進入張介宗家中，之後便再也沒有現身，1月27日遭通報失蹤、2月1日緊急協尋。

最後一名受害人則是71歲林姓婦人，她2月2日傍晚進入張介宗的住處，2月3日被通報緊急協尋，全案因此曝光。而張介宗遭警方逮捕後，始終否認犯案，檢方28日偵結，依照3個殺人罪將他起訴，並求處3個死刑。

▲張介宗碎屍時間軸。（資料圖／記者許宥孺製表）