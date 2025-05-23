　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

開箱創作才子派偉俊冷色系潮流更衣室　歐德傢俱量身打造音樂人專屬時尚收納聖殿

▲▼歐德傢俱,派偉俊,更衣室,時尚,收納。（圖／業者提供）

▲歐德傢俱設計師賴虹儒（左）為潮流創作歌手派偉俊（右）打造冷色系時尚更衣室。

圖、文／歐德傢俱提供

直擊潮流創作歌手兼音樂製作人派偉俊Patrick Brasca更衣室，由歐德傢俱設計師賴虹儒操刀，打造充滿個人特色的冷色系收納空間，陳列珍藏的潮牌及穿搭戰利品，展現獨一無二的時尚品味！

「想看嗎？不給看～開玩笑，請進！」幽默不造作的派偉俊一邊笑著，一邊打開更衣室大門，跟大家分享藏著他穿搭靈魂的秘密基地。熱愛潮流單品的派偉俊，坦言自己「很愛亂買東西」，希望重新改造2.5坪更衣室，以黑灰白冷色系及展間感，打造一座頂天立地L 型多元收納櫃，透過分類與陳列邏輯，從衣服種類、眼鏡、皮帶到戒指、項鍊、行李箱、球鞋等，讓每樣單品都「有家可歸」。

▲▼歐德傢俱,派偉俊,更衣室,時尚,收納。（圖／業者提供）

▲以灰黑白為主調，歐德為音樂才子派偉俊，打造頂天立地L型多元收納櫃，讓每樣單品都「有家可歸」。

最左側規劃可擺放兩個30吋行李箱的收納櫃，讓經常出國的派偉俊，直接「滑」進「滑」出方便取用，中段吊掛牛仔服系列，訂製高度讓衣服自然垂墜不卡皺；黑鋁框玻璃門搭配LED展示櫃，陳列派偉俊歷年來最「珍貴」的戰服，半透明灰玻還兼具鏡面功能，方便穿搭；搭配 165 度鉸鏈，櫃內加裝熨衣板，取出使用不卡卡，讓派偉俊「很滿意」。

▲▼歐德傢俱,派偉俊,更衣室,時尚,收納。（圖／業者提供）

▲歐德設計充滿個人特色更衣間，讓派偉俊陳列珍藏潮牌及穿搭戰利品，展現時尚品味！

善用畸零空間的轉角櫃暗藏驚人容量，坪效使用最大化，門縫加裝同色系防塵條，避免藏汙納垢；專屬抽屜分隔收納櫃，完善儲放派偉俊珍藏的眼鏡、皮帶、項鍊、戒指等飾品，可快速找到所需單品；櫃內加裝褲架，收取褲裝更順暢，讓重視細節的派偉俊穿搭效率百分百。

▲▼歐德傢俱,派偉俊,更衣室,時尚,收納。（圖／業者提供）

▲擁有許多眼鏡、皮帶、項鍊等單品的派偉俊，利用抽屜分隔及歐德打造的轉角櫃，讓他收納穿搭好便利。

另一側的球鞋收藏區仍屬「待優化區」，派偉俊表示未來還想請歐德傢俱幫忙升級，讓這些潮鞋也能擁有完美的展示與歸位空間。現場示範穿上超大型「原子小金剛鞋」的派偉俊，笑稱這鞋「中看不中用」，得出動工作人員幫忙「脫鞋」，笑翻全場。派偉俊感謝歐德傢俱為他量身訂製更衣室展間，完美展現音樂潮男的獨特品味與生活態度！

▲▼歐德傢俱,派偉俊,更衣室,時尚,收納。（圖／業者提供）

▲對潮鞋情有獨鍾的派偉俊，抱著愛貓坐在角落收藏區，期待未來歐德可以幫他優化升級。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
16歲妹手術醒來...媽悲曝：姊姊在殯儀館　震驚說不出話
快訊／2人13樓摔死　勒令停工再罰48萬
高雄髮廊飄惡臭！　竟是「黑色腐屍」躺樓上
快訊／2縣市大雨特報！　下到晚上
小甜甜回台灣自曝「新身分」！　犧牲私人時間
防余文正脫產！啟動假扣押　檢方嚴查究辦
墾丁「梅花鹿殺手」落網！割鹿茸活體賣農場　 4人被逮
明天鋒面直衝　雨區擴全台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

開箱創作才子派偉俊冷色系潮流更衣室　歐德傢俱量身打造音樂人專屬時尚收納聖殿

全家特濃咖啡、霜淇淋「買1送1」　超商周末優惠一次看

漢堡王超Q「薯條包」限量開賣　2款端午節限定餐59折起

超過6成民眾買過二手貨！30至40歲最愛撿便宜　3類商品最夯

全聯咖啡沖泡飲品「買1送1」　考季應援、文昌加持限定優惠

foodpanda端午節優惠碼一次看　達人推3款創意粽子料理

Uber Eats推「青少年版」　可設消費額度、即時訂單追蹤

恆隆行斥資千萬打造格威Good+淨水館　一站式實現聲控、智能感應、氣泡水多元滿足

拿坡里披薩199元！速食品牌最新優惠　三商炸雞買5送2

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

開箱創作才子派偉俊冷色系潮流更衣室　歐德傢俱量身打造音樂人專屬時尚收納聖殿

全家特濃咖啡、霜淇淋「買1送1」　超商周末優惠一次看

漢堡王超Q「薯條包」限量開賣　2款端午節限定餐59折起

超過6成民眾買過二手貨！30至40歲最愛撿便宜　3類商品最夯

全聯咖啡沖泡飲品「買1送1」　考季應援、文昌加持限定優惠

foodpanda端午節優惠碼一次看　達人推3款創意粽子料理

Uber Eats推「青少年版」　可設消費額度、即時訂單追蹤

恆隆行斥資千萬打造格威Good+淨水館　一站式實現聲控、智能感應、氣泡水多元滿足

拿坡里披薩199元！速食品牌最新優惠　三商炸雞買5送2

TOYOTA「神車CC」日規登場！新增GR Sport版、獨享轉彎投影功能

快訊／遭爆蛋黃酥「包蟑螂」提告敗訴　台中不二糕餅將提再議

金賽綸IG小帳疑留遺言！「想想從我這得到過什麼」心碎喊話曝光

川普禁哈佛收外國學生　台灣準碩士生急跳腳：夢想與努力全落空

警察眼前違規！挨罰2900+記3點不服　法官打臉：等紅燈一直往前嚕

快訊／台股收盤下跌18.72點　台積電漲2元至984

天氣太熱！台東老翁「倒臥田間」體溫極高　家人驚見急報案

桃園公車開到一半引擎起火「後半截燒光」　駕駛下車檢查逃劫

「放小孩出國1個月我不懂」！林采緹PO泡湯照被酸 8字應對EQ超高

快訊／雲林食品加工廠恐怖意外！　女員工左手捲入攪拌器

【暴雨猛下】中和驚傳鷹架倒塌　現場畫面曝

消費熱門新聞

咖啡、霜淇淋「買1送1」　超商周末優惠來了

賣場冰品買1送1「單支才6元」

全聯考季應援　咖啡沖泡、保健品「買1送1」

漢堡王超Q「薯條包」限量開賣

超商10元喝特大杯拿鐵、洗衣精買1送1

修杰楷現身信義NB RUN運動體驗店　親曝10年跑齡心法：跑步讓我更強大

全聯升級「精品小農拿鐵」只要35元

恆隆行千萬打造格威Good+淨水館　一站式實現聲控、智能感應、氣泡水

必勝客報稅季6大優惠一次看

拿坡里披薩199元！速食品牌最新優惠　三商炸雞買5送2

美式賣場超人氣洗髮露新品上市　引發網友熱議

台灣高鐵終於「蜂」成民眾想要的樣子了！世界金獎「情人蜂蜜」唯一進駐

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

超過6成民眾買過二手貨！30至40歲最愛撿便宜　3類商品最夯

更多熱門

相關新聞

林志玲Valentino復古蛋糕裙造型

林志玲Valentino復古蛋糕裙造型

2025坎城影展盛大舉行，不少女星的紅毯造型都成為焦點，台灣第一名模林志玲最新的造型也曝光，身穿Valentino復古蛋糕裙，展現猶如洋娃娃的精緻感，凍齡狀態讓人好羨慕。而以《繁花》取得高人氣的大陸女星唐嫣，則以多套FENDI禮服宛如仙女下凡。

三陽最新時尚復古車Fiddle上市

三陽最新時尚復古車Fiddle上市

Balenciaga新創意總監出爐！

Balenciaga新創意總監出爐！

人間芭比Somi抵台了

人間芭比Somi抵台了

ASICS新品牌大使「不是人」

ASICS新品牌大使「不是人」

關鍵字：

歐德傢俱派偉俊更衣室時尚收納

讀者迴響

熱門新聞

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

即／三峽肇事翁第3次手術「妻子失聯」！

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

即／日本擬取消免稅制度

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

家寧聲明太長　網友3句話解決獲8千讚

即／高雄仁武恐怖火警！黑煙狂竄天際

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

趙麗穎被爆「戀上台導」首露面　回應嗆：算你妹

更多

最夯影音

更多

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面