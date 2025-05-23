開箱創作才子派偉俊冷色系潮流更衣室　歐德傢俱量身打造音樂人專屬時尚收納聖殿

▲歐德傢俱設計師賴虹儒（左）為潮流創作歌手派偉俊（右）打造冷色系時尚更衣室。

圖、文／歐德傢俱提供

直擊潮流創作歌手兼音樂製作人派偉俊Patrick Brasca更衣室，由歐德傢俱設計師賴虹儒操刀，打造充滿個人特色的冷色系收納空間，陳列珍藏的潮牌及穿搭戰利品，展現獨一無二的時尚品味！

「想看嗎？不給看～開玩笑，請進！」幽默不造作的派偉俊一邊笑著，一邊打開更衣室大門，跟大家分享藏著他穿搭靈魂的秘密基地。熱愛潮流單品的派偉俊，坦言自己「很愛亂買東西」，希望重新改造2.5坪更衣室，以黑灰白冷色系及展間感，打造一座頂天立地L 型多元收納櫃，透過分類與陳列邏輯，從衣服種類、眼鏡、皮帶到戒指、項鍊、行李箱、球鞋等，讓每樣單品都「有家可歸」。

▲以灰黑白為主調，歐德為音樂才子派偉俊，打造頂天立地L型多元收納櫃，讓每樣單品都「有家可歸」。

最左側規劃可擺放兩個30吋行李箱的收納櫃，讓經常出國的派偉俊，直接「滑」進「滑」出方便取用，中段吊掛牛仔服系列，訂製高度讓衣服自然垂墜不卡皺；黑鋁框玻璃門搭配LED展示櫃，陳列派偉俊歷年來最「珍貴」的戰服，半透明灰玻還兼具鏡面功能，方便穿搭；搭配 165 度鉸鏈，櫃內加裝熨衣板，取出使用不卡卡，讓派偉俊「很滿意」。

▲歐德設計充滿個人特色更衣間，讓派偉俊陳列珍藏潮牌及穿搭戰利品，展現時尚品味！

善用畸零空間的轉角櫃暗藏驚人容量，坪效使用最大化，門縫加裝同色系防塵條，避免藏汙納垢；專屬抽屜分隔收納櫃，完善儲放派偉俊珍藏的眼鏡、皮帶、項鍊、戒指等飾品，可快速找到所需單品；櫃內加裝褲架，收取褲裝更順暢，讓重視細節的派偉俊穿搭效率百分百。

▲擁有許多眼鏡、皮帶、項鍊等單品的派偉俊，利用抽屜分隔及歐德打造的轉角櫃，讓他收納穿搭好便利。

另一側的球鞋收藏區仍屬「待優化區」，派偉俊表示未來還想請歐德傢俱幫忙升級，讓這些潮鞋也能擁有完美的展示與歸位空間。現場示範穿上超大型「原子小金剛鞋」的派偉俊，笑稱這鞋「中看不中用」，得出動工作人員幫忙「脫鞋」，笑翻全場。派偉俊感謝歐德傢俱為他量身訂製更衣室展間，完美展現音樂潮男的獨特品味與生活態度！

▲對潮鞋情有獨鍾的派偉俊，抱著愛貓坐在角落收藏區，期待未來歐德可以幫他優化升級。