小滿節氣濕熱來襲！避免冷風直吹風邪入侵　醫曝梅雨季養生秘訣

▲陳中奎醫師提醒民眾，在氣溫上升、濕氣加重的時節，應適時調養身體，預防不適，維持健康。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

5月21日是二十四節氣中的「小滿」，象徵稻穀逐漸飽滿，也意味著梅雨季節即將展開，春天已然遠去。花蓮慈濟醫院中醫預防醫學中心副主任陳中奎醫師提醒民眾，在氣溫上升、濕氣加重的時節，應適時調養身體，預防不適，維持健康。

梅雨季節期間，台灣的氣候較為悶熱，雖偶有午後陣雨降溫，仍難以緩解濕熱所帶來的不適感。陳中奎醫師指出，此時要特別留意感冒風險，尤其白天出汗後應立即擦乾，以免著涼。而環境濕氣與高溫可能導致身體疲倦、腹瀉、食慾不振、胃脹氣等症狀。陳中奎醫師說，近日臨床上發現腹瀉的患者增多，建議飲食以清淡、易消化為主，避免攝取寒涼食物，以降低腸胃負擔。

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另外，濕疹也是梅雨季節常見的皮膚問題，甚至有些民眾會在這時候出現濕疹症狀變嚴重的狀況。陳中奎醫師建議，可以從飲食方面著手，減少辛辣食物的攝取，若已有搔癢情形，也應避免食用如南瓜等瓜果類，可能會助濕的食物。

▲陳中奎醫師表示，睡覺的時候，要注意避免冷風直吹身體，以免風邪入侵。

針對梅雨季節帶來的濕氣問題，居家可使用除濕機保持空氣乾燥。而身體則是可以透過中醫藥膳或茶飲來祛濕，適量食用如四神湯等有助消化與調理的藥膳，還有能消暑去濕的洛神花決明子茶，有助身體水分平衡與健康。飲食方面應避免油炸與燥熱食物，適當攝取苦瓜、綠豆、薏仁等清熱利濕的食材。陳中奎醫師特別提醒，若是容易中暑體質的民眾，建議要少喝冰冷飲品，以免耗損身體陽氣。

為了抵擋高溫悶熱氣候，許多人都會使用風扇或冷氣降溫，甚至網路上常有人戲稱，夏季的生命是冷氣給的。陳中奎醫師表示，炎熱的天氣的確要注意防曬與降溫，從飲食、生活與環境習慣著手，就能舒適迎接季節變化，但是在睡覺的時候，要注意避免冷風直吹身體，以免風邪入侵。

