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訂位報「周公的周」店員聽不懂！副教授改口秒成功：托他的福

▲▼滑手機,看手機,訊息,渣男,男友,AA,暖男,匯款,開房,劈腿,出軌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

繼有民眾到火鍋店用餐，報姓氏「口天吳」被糾正，一名大學副教授也透露，去年底打電話訂位，店員竟不知「周公」是哪位，直到改口講「周杰倫的周」才聽懂，讓他哭笑不得；而網友們也紛紛笑回，「我也姓周，的確...講周杰倫大家都秒懂。」

粉專「生醫不科科：研究×生活」日前發文提到，他從小報姓氏時，都習慣講「周公的周」，直到去年底打電話訂位，店員竟不知道周公是哪位，是後來改說「周杰倫的周」才順利達成任務。

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他不禁打趣道，「自從周杰倫橫空出世紅起來之後，對我輩造成很大的影響。朋友會使用『周董』來稱呼我，雖然我實在配不上董這個字，直到我們某一次家族團聚，發現堂兄弟每個都被叫『周董』才知，大家是托周杰倫的福。」

對此，網友們紛紛回應，「我都說王八蛋的王，不然會被記成黃小姐」、「蘇東坡不知道可以用到何時」、「周公姓姬，又不是姓周XD」、「我姓白，全家都被叫小白」、「我都說周公或周朝的周」、「周星馳的周是不是也不能用了」、「之前餐廳訂位，我說我是草頭黃，說了三次，感覺服務生也是不懂這說法」、「周子瑜的周」。

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