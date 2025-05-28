快訊／SpaceX星艦第9次測試失敗！　飛行途中失控解體

記者張方瑀／綜合報導

SpaceX再度挑戰「星艦」（Starship）火箭測試，不過雖然順利升空，卻在飛行過程中失控、最終解體，讓這場原本寄望展現突破性的任務再添挫折，而這也是星艦自2023年以來進行的第9次試飛計畫。

根據《華盛頓郵報》報導，雖然這次測試起初順利，但飛行途中飛船卻失去控制、開始翻滾，最終解體，這對SpaceX而言是一大挫折，尤其公司急欲完成一次成功的測試任務。

由不鏽鋼打造、高達400英尺（約122公尺）的星艦，是目前全球最大、最強的火箭，其測試對美國未來的太空計畫至關重要。

▲SpaceX於27日再度挑戰「星艦」（Starship）火箭測試。（圖／路透）



根據SpaceX官方直播畫面顯示，美東時間27日晚間的升空階段一切順利，火箭推進器曾參與過前次測試，順利將飛船送上高空，之後兩者成功分離，星艦本體再啟動六具引擎，展開繞地軌道飛行。

但在引擎關閉一段時間後，地面控制中心便失去了對飛船的聯繫，飛行器開始不規則翻轉，最終在大氣層邊緣解體。推進器部分則在墜回墨西哥灣（Gulf of Mexico）途中也宣告分裂，結束此次未竟的任務。

不同於過去幾次測試，SpaceX這回本來就沒打算回收推進器，而是預計一次性棄置。至於飛船為何突然失控，至今尚無明確說法。

SpaceX資深評論員霍特（Dan Huot）在直播中坦言：「這兩個月對我們很多人來說，根本是一場極限挑戰，我們正努力從每一次測試中汲取經驗。畢竟，我們正在做的是近乎不可能的事。」

星艦除了是SpaceX邁向火星的旗艦工具，也是美國太空總署（NASA）「阿提米絲計畫」（Artemis program）載人重返月球的核心飛行器，原本期望這次能測試其重返大氣層的狀態，不過任務卻又再次失敗。

