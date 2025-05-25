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手腳「5大異常」恐是癌症上身！　重症醫示警了

頭痛,宿醉（圖／達志／示意圖）

▲手腳出現異常時，常被當作小毛病忽視，但其實隱藏癌症警訊。（圖／達志／示意圖）

記者曾羿翔／綜合報導

現代人多忙於工作，往往忽略身體發出的警訊，尤其是手腳出現異常時，更容易被當作小毛病忽視。然而，胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，這些「小地方」其實可能隱藏著癌症的重大徵兆。他指出，若手腳出現不明腫塊、疼痛、血栓或骨折等情況，千萬不能輕忽，因為這些很可能是癌症的「預警燈號」。

1. 手腳出現堅硬固定腫塊
黃軒指出，骨骼是癌細胞常見的轉移地點，包括乳癌、前列腺癌、肺癌、腎癌等，都容易首先侵犯四肢骨骼。若發現四肢突然冒出質地堅硬、邊緣不清且無法推動的腫塊，應儘速安排影像檢查。

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2. 指尖變形如杵狀指／趾
如果發現指尖腫脹圓鼓、指甲如拱橋，可能是末端缺氧導致的杵狀指／趾，這常見於肺癌患者，也可能併發「肥大性肺性骨關節病」（HPOA）。這是身體提醒你肺部可能出現異常的重要線索。

3. 持續性或夜間加劇的手腳疼痛
癌細胞侵犯骨骼或神經時，會產生深層、無法定位且持續的疼痛，尤其夜間更為明顯。若伴隨體重下降、盜汗等全身症狀，務必儘快就醫排查惡性腫瘤的可能性。

4. 不明原因的肢體血栓
癌症可能導致血液處於高凝狀態，容易形成深部靜脈血栓（VTE）。研究指出，癌症病人合併VTE時的死亡風險高出2.8至14.7倍，是一項不容忽視的風險。

5. 手腳活動困難或易骨折
若出現難以解釋的行動障礙或輕微外力即導致骨折的情況，也可能是骨骼被癌細胞侵蝕的結果。這類病理性骨折往往是患者首次被診斷為癌症的重要時機。

黃軒強調，民眾應提高警覺，定期健檢外，也要注意日常手腳變化，才能及早發現可能潛伏的癌症徵兆。若有疑慮，也可拍照紀錄腫脹或指甲形態，帶去門診讓醫師比對變化。

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