中國女婿「請別講台語」遭出征　老闆宣布暫時停業：保護家人

▲中國籍老闆因架設「請不要講台語」而被青鳥出征，27日宣布停業。（圖／翻攝threads）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名自大陸東北的男子，因聽不懂台語而在嘉義的豆乳雞門前寫著「不好意思！老闆是東北人，請不要講台語，謝謝！」引起青鳥不滿。對此，老闆道歉並強調沒有惡意，同時宣布27日閉店修整，「希望支持的朋友們不要跑空，再次對各位朋友表示抱歉！感謝各位的支持和理解」。

業者在threads發文表示，由於輿論壓力持續升高，擔心自己和家人會在營業期間遭受不友善言論攻擊，決定自2025年5月27日起暫時閉店休整，並計畫重新整理後再開業。

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業者在公告中向支持者致歉，並解釋關店原因「純粹是希望能給顧客更好的服務與品質」，強調無意製造爭議或引發誤解。他透露，未來重新開業後，除了鹹酥雞和豆乳雞，還會推出東北特色美食，如鍋包肉與東北小串等，期望讓台灣顧客品嘗到正宗的東北風味。

這位業者原本於大陸遼寧營口市鮁魚圈區從事中醫相關行業，後因與台灣妻子結婚，選擇移居嘉義市開啟新生活。由於兩岸職業資格不互通，他不得不轉行經營餐飲，並頂讓了一間豆乳雞店。店面接手後，他進行了一系列環境改善，包括安裝冷氣與提升店內衛生條件。

業者坦言，初來台灣時面臨不少文化差異挑戰，例如移民署面談時的問答方式，以及對生活細節的不同理解。他分享，東北地區的陽台通常是封閉式設計，而台灣的陽台則多為開放式，這些差異曾令他一度困惑。他表示，儘管適應過程艱辛，但他相信自己的努力能在台灣建立穩定的生活。

對於此次立牌事件，業者重申，設計初衷僅是希望能與台灣顧客更好地溝通，並無任何惡意。他呼籲外界以平和的心態看待此事，並表示希望未來能以更優質的服務重新迎接顧客。

目前店家具體重新開業的日期尚未公布，業者承諾會透過社群平台另行通知，並感謝支持者的理解與包容。