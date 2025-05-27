獨／17歲女爽玩男模店！做美髮存錢一個月去一次...一晚5萬起跳

▲高雄一名17歲少女上男模會館消費，付不出錢只好簽本票。（圖／ETtoday資料照）



記者許宥孺／高雄報導

高雄17歲蘇姓少女熟識一家高檔男模會館幹部，平均每個月就上一次牛郎店消費，高額消費方式令她無法負擔，自願簽下50萬本票償債，但少女的父親知道後氣炸了，痛斥會館竟讓未成年少女出入酒店。有資深酒店經紀透露，2名女客經常點到3至5位男模，尤其該會館消費方式不便宜，粗估「一晚隨便都是5萬起跳」。

蘇姓少女的父親近日向媒體投訴，指出未成年的女兒多次向他借錢，他才發現女兒涉足男模會館，欠下大筆帳務被追債，還簽了50萬元本票，痛斥業者怎能讓未成年少女進入陪侍場所，也控訴業者疑似要女兒去澎湖陪酒抵債。

據了解，蘇姓少女沒有就學意願，先前在美髮店工作，目前則是無業，她表示，家裡會給她零用錢，自己在美髮店上班時也有存錢，因認識男模會館幹部，約去年11月起，大概1個月會去1次會館消費，每次都是固定和一位朋友一起去，每次大概消費3、4小時，有時候玩得比較晚，大該清晨5點才回家。

▲據悉該男模會館消費方式不便宜。（圖／記者許宥孺翻攝）



有資深酒店經紀透露，蘇姓少女消費的這家男模會館收費方式不便宜，屬於高檔級別，首先人頭費每人700元，包廂2000元起跳，男模檯費1節10分鐘350元；6節2100元。熱門公關框出費1000元，空台的公關則不必框，以1小時2100元計算。另外每間包廂還會收少爺、幹部經理台小費各1000元，酒水費、服務費另計。

該名酒店經紀透露，通常規定包廂公關數要超過客人人頭一半，也就是說2人去，至少得叫2位男公關，但是男模店和酒店消費模式不同，1位女客通常不會只點1位男模，普遍來看，2名女客經常會點到3至5位男模。而酒類一瓶落在2000初頭，加總起來，一晚一晚隨便都是5萬起跳。

▲酒店經紀估算，去男模會館一晚5萬逃不掉。（圖／ETtoday資料照）

警方找到業者和蘇姓少女，但業者搖頭喊冤，直呼蘇姓女子宣稱自己已經成年，且每次同行消費的女客也是成年人，先前消費紀錄都很正常，算是信用良好，才會同意她月底結清，沒想到蘇女上個月突然付不出來，會館幹部詢問後，蘇女自願簽下50萬元的本票。

蘇女也向警方表示，她是自願簽下本票，並不是如父親所說，要去澎湖陪酒抵債。她強調自己並未遭到脅迫，還怪爸爸搞不清楚狀況就亂爆料。

雖然業者和蘇姓少女口供一致，但若查證蘇父控訴屬實，警方將依強制、恐嚇罪嫌，將業者移送偵辦。另違反兒童及少年福利與權益保障法、社會秩序維護法及勞動基準法相關規定部分，將移請社會局、勞工局進行裁處，業者除了恐得吞罰單外，最慘恐面臨勒令停業。

【相關新聞】17歲女爽玩男模店「簽50萬本票」 怪老爸亂爆料...這下業者慘了

