高雄酒駕男違停瞎扯「我有找代駕」　謊言被拆穿...秒噴20萬

記者吳世龍／高雄報導

高雄市27歲的黃姓男子，日前（25日）深夜在旗津區一處路口，因紅線違停，遭警方盤查，黃男渾身酒氣辯稱剛上車準備找代駕，企圖規避追查，但他的謊言被警方當場拆穿，眼見無法抵賴，直接拒絕酒測。這下黃男不僅面臨最高新臺幣20萬4千9百元的鉅額罰鍰，車輛也當場遭到移置保管。

▲黃姓男子因紅線違停，遭警方盤查。警方發現他渾身酒氣，他卻辯稱剛上車準備找代駕，企圖規避追查，卻被警方當場拆穿，直接拒絕酒測。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起事件發生在5月25日晚間11點多，鼓山分局旗津分駐所員警在旗津三路巡邏時，發現一輛白色賓士自小客車違規停在紅線上。員警上前盤查，發現駕駛黃男臉色泛紅、渾身酒氣。黃男起初辯稱車子早就停好，自己上車是要聯絡代駕，甚至還試探性地詢問員警是否認識代駕司機。

員警當場識破黃男的說詞，強調親眼目擊黃男從遠處駕車到現場，並將車停在紅線上，且路口監視器也能佐證其行徑。黃男見無法狡辯，隨即表示拒絕酒測。警方現場依《道路交通管理處罰條例》第35條第4項拒絕酒測、第56條第1項第1款於禁止臨時停車處所停車、第21條第1項第4款吊銷駕照後仍駕駛等違規情事製單舉發，黃男最高可處臨新臺幣20萬4千9百元罰鍰，警方並將車輛當場移置保管。

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