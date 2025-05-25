獨／高雄賓士撞倒少年　車門沒關硬頂單車落跑！誇張影片曝

記者吳世龍／高雄報導

前天(23日)下午，三民區大順二路上發生一起肇事逃逸事件。一名51歲的黃姓男子駕駛銀色賓士追撞前方一名17歲的殷姓單車少年，更惡劣的是，黃男不僅沒下車查看傷勢，反而倒車、連車門都沒關就頂著倒地的單車駛離現場，完全無視受傷少年的安危，留下滿臉錯愕的救護人員，相當誇當。

▲黃姓男子駕駛賓士追撞前方單車少年，不僅沒下車查看傷勢，反而倒車輾過單車，車門沒關就駛離現場。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方於當日下午5時接獲報案後，立即趕赴現場處理。根據肇事車輛的車牌資訊，警方迅速調閱周邊監視器畫面，並鎖定黃男的逃逸路線。經分析研判車輛藏匿地點後，於同(23)日18時30分在黃男的租屋處將他查緝到案。令警方震驚的是，原來黃男除了涉及本次的肇事逃逸案，還身背3起毒品通緝案件。全案依肇事逃逸及毒品通緝等罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

據了解，被追撞的少年手腳僅受輕微擦挫傷，傷勢並無大礙，事後已自行就醫。警方初步研判，黃男明顯未依規定保持行車安全距離，此舉已違反《道路交通管理處罰條例》第58條第1項第1款規定，可處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。

此外，黃男駕駛車輛肇事致人受傷後卻未停留現場直接駛離，已涉嫌違反《刑法》第185條之4第1項的 肇事逃逸罪，最高可處六個月以上五年以下有期徒刑。依據《道路交通管理處罰條例》第62條第4項規定，駕駛人肇事致人受傷而逃逸者，其 駕駛執照也將被吊銷。