賴政府強推中正路改名　蔣萬安批：搞政治、不辦正事無法苟同

▲台北市長蔣萬安於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

賴清德政府上台後，推動全台中正路改名，內政部長劉世芳日前公開喊話各縣市地方政府配合推動，還點名台北、桃園及台中進度落後。對此，台北市長蔣萬安今（27日）赴議會備詢時直言，中央不關心刪除補助款對地方影響，「只搞政治，不辦正事，我無法苟同」。民政局長陳永德則說，光是改名牌成本就要100萬，且還要經連署、市政會議與議會同意等程序才可改路名，痛批中央「莫名其妙」。

藍議員李明賢質詢時指出，中央因總預算遭立院通案刪減，要緩發地方政府一般性補助款，北市因此被刪了近38億。他直言，內政部長劉世芳不關心台北市哪些補助款被刪，反而認為意識形態最重要，甚至要求「中正路」要改名，更點名台北、桃園、台中三個直轄市進度太慢。

李明賢表示，針對內政部的說法，台中市長盧秀燕批評「吃飽太閒」、桃園市長張善政也強硬回應不會有異動，請問台北市長蔣萬安態度為何？對此，蔣萬安直言，無法理解為何中央有錢補助地方改路名，卻沒錢補助地方照顧弱勢族群、學生、孕婦，「只搞政治，不辦正事，我無法苟同」。

李明賢追問，若台北市的中正路、中正街如果要改名需要花費多少錢？民政局長陳永德表示，至少要花費100多萬，僅包含改門牌，中正路有3700多個門牌、1萬多個戶籍，且貫穿3個里、路長長達3公里，是士林很重要的幹道。

陳永德直言，依照法規若要改路名，要有5分之1建物所有權人連署、並獲得4分之3以上的同意，才能改路名，現在也沒收到任何申請。陳痛批，「真的莫名其妙」。

李明賢接著問，若內政部真的下公文要求改名，台北市也有中正區，要改成什麼區？劉世芳區還是清德區？陳明德表示，「就依規定來辦理」，即便有公文下來，但仍要經過連署、所有權同意，才有可能變更；後續還要經市政會議同意、議會同意，才能通過。

李明賢呼籲，蔣萬安的態度要情硬起來，刪地方補助款市府就提出訴訟，議會全力支持；中央搞意識形態，不顧民生經濟，這是非常矛盾、邏輯錯亂的，如果台北市政府採強硬立場，議會一定支持，少一些政治、拼一些經濟民生，才是全民之福。