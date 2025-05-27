63歲婦癌逝　兒+7孫生活陷困頓…枋寮警發動募款援助

▲枋寮警分局員警捐款助人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮警分局員警近日得知錢姓婦人罹癌過世，留下兒子與7名年幼孫子，生活陷入困境，自掏腰包並發動募款，共募得3萬9000元，盼能幫她家暫度關。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝及警員夏群凱，日前透過前獅子鄉民代表柳宏忠得知，63歲錢姓婦人近日因肺癌逝世，生前與兒子及7名孫子同住，一家人領有低收入戶證明，經濟來源僅依賴政府補助及錢婦生前打臨時工之微薄薪資維生，如今她罹癌過世，家屬需面對龐大喪葬費用，壓得喘不過氣，生活難以維持。



兩人聽聞後決定自掏腰包及協調民間友人戴昆財、戴奎浚、蘇清波、許展榮、蘇財福、吳金泉、江宏偉、詹光榮、吳倧纑、陳清祥、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳禹銓、葉鋐權、葉涬萓、張堉杉、夏苡明、黃慶春、張龍欽及大庄巡守隊等人捐助新臺幣2萬1000元、民間善心團體楊博閎、楊翔棕、楊貴荃、蔡宗諺、蔡有力、潘睿典、吳玟澄、楊皓量等人捐助新臺幣1萬8000元，共捐助新臺幣3萬9000元，助她家暫度難關。

枋寮分局長盧恒隆肯定所長藍清輝帶領所內同仁發揮人民保母精神，對弱勢家庭主動結合善心人士適時伸手援助；也期盼能夠鼓勵更多人助人行善，共同建構溫馨的生活環境。