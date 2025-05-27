立委王美惠監督嘉義車站高架化工程　要求增設便民設施及防護

▲▼ 嘉義市立委王美惠會勘爭取，讓嘉義車站增設出口、便民設施及防護 。（圖／立委王美惠服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市鐵路高架化工程持續進行，目前嘉義車站新建進度已達18.8%，總經費約54億元，預計於118年12月完工。因應施工，車站行人動線將調整，立委王美惠今（27）日邀集台鐵公司與鐵道局現場會勘，督促及改善不足之處。

王美惠指出，114年7月嘉義車站將啟用新站內人行天橋，銜接原有的天橋，屆時原本連接第二月台與後站的天橋將拆除。王美惠特別要求整座新天橋設計，應於第二月台位置增設樓梯，並保留無障礙電梯，確保旅客通行的需求。

王美惠表示，針對前站北端的旅客需穿越整個車站，才能由南端出口離開車站的問題。經今日會勘協調，台鐵已承諾，將於前站北端增設一處出口，並將今年7月與天橋一併啟用，以方便行動不便者縮短動線，提升整體通行效率。

此外，民眾反映第二月台天花板老舊破損的問題，王美惠亦當場督促台鐵公司加速整修，台鐵已承諾優先完成必要的安全防護措施，確保旅客乘車安全無虞。

王美惠強調，嘉義車站是城市的交通門戶，設施須兼顧安全與便利，高架化工程攸關市容發展與交通安全，未來將持續監督工程進度，確保市民與旅客權益。