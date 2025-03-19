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台鐵首任董座請辭獲准！任期至3／20　杜微：40年歲月沒有遺憾

▲▼台鐵董事長杜微。（圖／記者黃國霖攝）

▲台鐵公司董事長杜微請辭獲准。（圖／記者黃國霖攝）

記者李姿慧／專訪報導

「65歲了，是時候了。」台鐵公司化後的首任董事長杜微，去年底提出辭呈，行政院昨(18日)確定准辭，杜微任職至3月20日，告別他奉獻40年歲月的台鐵。他說，這是一個早已規劃好的決定，16年前他就定下65歲退休計畫，將時間留給家人，彌補過去缺席的歲月。回首40年台鐵人生，杜微說「他沒有遺憾」。

台鐵公司化後首任董事長杜微請辭獲准，昨日上午接獲電話通知，確認任期將至3月20日畫下句點。他接受《東森新媒體ETtoday》專訪時，雖語氣平靜，卻難掩對台鐵的不捨和使命感。

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從基層到董事長　見證台灣風雨變遷

從基層做起，杜微見證了台鐵的風雨變遷，親歷台鐵普悠瑪號和太魯閣號出軌的血淚慘劇，也肩負改革重任，親手推動台鐵公司化改革，更突破長達30年的票價凍漲困境，跨越層層阻力，讓票價調整走向合理化。如今選擇台鐵公司化剛邁向第二年之際交棒，杜微透露，這是一個早在16年前就已規劃好的決定。

杜微說，無論是基層或主管，他對台鐵的工作堅持要認真投入，甚至常常無法在居住地工作，更遑論有假期。他回憶，擔任板橋站長與台北站長的6年間，從未休過一天假，也沒有帶家人出遊，幾乎每天都待在車站。

▲▼台鐵公司董事長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵公司董事長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

為家人提辭呈　彌補家庭缺席的歲月

擔任台北運務段長時，即便有空閒時間也要進修學業，有一次，孩子無心的一句抱怨，讓他深刻意識到自己在家庭的缺席。也因此，早在民國98年，他便決定，為台鐵奉獻到65歲後就正式退休，把時間留給家人和自己。

在擔任主管後，堅信「眼見為憑」的杜微，即便是假日，也習慣到轄區各站點巡視，隨著接任董事長重擔後，工作更加忙碌，陪伴家人的時間寥寥無幾，讓他心中充滿愧疚。因此，當他即將年滿65歲前3個月，杜微去年底正式提出了辭呈。

交棒接力　盼台鐵跑更快

杜微提出辭呈後，交通部長陳世凱兩度慰留，讓他曾動搖過。杜微坦言，他確實思考過，也很感謝部長的照顧，但最後選擇遵循16年前的決定，曾有名台鐵前輩對他說過：「登月火箭有三節，當第三節要衝刺時，必須拋開前二節，才能高速衝破天際」。就像跑1600公尺賽跑，一個人跑全程和4個人接力，哪個比較快？道理很明顯，也因此他認為是時候交棒，盼台鐵能跑更快。

▲▼台鐵董事長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵董事長杜微認為新車投入提升服務水準。（圖／記者李姿慧攝）

堅守鐵道40年的杜微，不但是台鐵局末代局長，也是改制後台鐵公司的首任董事長，花了將近3年時間完成台鐵公司化艱困任務，拿掉台鐵歷史債務沉重包袱，為資產活化打開大門，更擺脫票價凍漲30年困境，陸續完成台鐵轉骨打底的階段性任務。

最有成就感的改革：票務系統升級

談到任內最有成就感的事，杜微認為應該是「第四代票務系統」的建置。由於台鐵的票務系統非常複雜，包括取票通路多、車種多，還有各種優惠，讓新系統適應台鐵的實際運作就是一大挑戰，所幸最後順利上線，提升票務服務。

此外，新車投入營運，也是他任內滿意的成果，針對中長途列車，尤其是東部幹線，堅持不全面開放站票，確保了旅客乘車品質，西部幹線新車陸續投入營運，杜微認為未來幾年內西部服務水準也將進一步提升。資產開發方面，也讓台鐵的附業收入成長了近9%。

而台鐵公司化後積極擴大投入公益，讓弱勢團體能體驗鐵道旅遊和文化，杜微說，看到他們的笑容，是他的動力。

▲▼台鐵北迴線小清水溪橋西正線被沖毀，台鐵公司重建改用強度高、重量輕的鋼桁架橋，以增加安全度，台鐵公司董事長杜微到場視察。（圖／台鐵公司提供）

▲杜微認為台鐵安全文化建立仍需要時間。（資料示意圖／台鐵公司提供）

台鐵未來挑戰：安全文化建立

然而，台鐵仍在公司化途中顛簸前行，尚未擺脫技術斷層和人力青黃不接等困境，調車也出現多起疏失，回首推動公司化的決定，杜微說，公司化這條路是正確的，去除債務和經營更彈性外，高鐵從國外原封不動導入安全管理系統，大約經營了9年後，才認為系統成熟合乎使用，台鐵107年決定建置安全管理系統，109年正式推動，迄今不過5年，台鐵系統複雜度更勝高鐵，安全文化建立需要時間，也還有很大進步空間。

杜微認為，台鐵公司化轉換還算穩定，應該在115年會更趨穩定，將可擺脫陣痛期，也預期115年現金流就可轉正，若票價合理化可以上路實施，現金流轉正時間點還可再提早，而票價調整後增加的收入，將用在安全和服務上，這些做好了，營收自然就提升，員工的待遇和薪水也可以跟著提高，留才更有誘因。

▲▼台鐵公司董事長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵公司董事長退休後，將擔任台鐵志工。（圖／記者李姿慧攝）

無憾離開　轉身仍是台鐵人

至於任內是否有何遺憾，杜微說，能夠從事服務民眾的工作，也能發揮他在學校所學，對他個人來說，這40年職涯沒有遺憾。

訪談的最後，記者問他：「離開台鐵後，迎接第一個真正的長假，最想做什麼？」杜微笑著說，「他想要好好陪伴家人，想多和朋友聚聚，他也已報名台鐵志工隊，希望他的經驗及對鐵路文化的了解，以志工的角色持續對台鐵付出和貢獻，並會投入公益和地方創生，持續奉獻自己。」

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